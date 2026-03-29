Coupe du Monde : Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur du tournoi cet été

Kylian Mbappé dispose des statistiques nécessaires pour détrôner Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du Monde. Le capitaine français, qui affiche 12 réalisations en 14 rencontres disputées, ne lui manque que 4 buts pour égaler le record de l’Allemand établi en 2014.

À quelques mois de la prochaine édition prévue en juin 2026, l’attaquant de 25 ans concentre les regards sur cette trajectoire. Sa moyenne de 0,86 but par match dépasse celle de Klose, auteur de 16 buts en 24 rencontres au cours de sa carrière en Coupe du Monde. Pour égaliser le record allemand, Mbappé aurait besoin de seulement 5 matchs supplémentaires au rythme statistique actuel.

Une performance qui fascine, mais qui inquiète le joueur

Interrogé par FOX Deportes le 28 mars 2026 sur cette possibilité historique, Mbappé a tempéré l’enthousiasme en exprimant une certaine incrédulité. « C’est absolument surréaliste, rien que d’y penser. Quand on me dit que je pourrais être le meilleur buteur de tous les temps, j’ai du mal à le croire. Je ne pense qu’à des choses réalistes, comme aider mon équipe à gagner et essayer d’atteindre à nouveau la finale », a-t-il déclaré.

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Cette position contraste avec l’ampleur de ses chiffres. Depuis 2018, Mbappé s’affirme progressivement parmi les plus grands buteurs du tournoi, ayant remporté la Coupe du Monde avec la France cette année-là avant de marquer 8 buts au Qatar en 2022, dont un triplé en finale. Son Soulier d’Or en 2022 et ses 12 buts en 14 matchs l’ont placé parmi les légendes du football mondial. Il ne lui manque que 4 buts pour devenir le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde.

Le défi des deux prochains mois

Pour franchir ce cap légendaire, Mbappé devra réaliser une performance soutenue lors de la Coupe du Monde 2026. Le tournoi se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique à partir de juin 2026. À cet horizon, la France visera à nouveau le titre, et Mbappé devrait rester au cœur du projet offensif.

Le parcours en Coupe du Monde dépend largement de la phase de poules et de la profondeur de la course dans le tournoi. Accumuler 4 buts en six matchs de poules ou plus constituerait une trajectoire réaliste pour Mbappé, sans nécessiter une explosion offensive démesurée.