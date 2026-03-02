Dangote Cement entre dans une nouvelle ère avec un bénéfice de 1,014 trillion de nairas en 2025

Dangote Cement Plc a publié samedi ses résultats financiers audités pour l’exercice 2025, affichant un bénéfice net de 1,014 trillion de nairas — une première dans l’histoire du groupe nigérian. La progression atteint 101,7% sur un an, contre 503 milliards de nairas enregistrés en 2024.

Converti en dollars, ce résultat dépasse les 700 millions, tandis que le chiffre d’affaires consolidé du groupe a progressé de plus de 20% pour atteindre environ 3,17 milliards de dollars.

Un EBITDA en forte hausse malgré un recul des volumes

Le directeur général Arvind Pathak a qualifié 2025 d’« année charnière » pour le groupe. L’EBITDA a grimpé de 43,4% à 1,98 trillion de nairas. Cette performance financière a été obtenue malgré une légère contraction des volumes vendus de 0,9%, ce qui indique une amélioration sensible des marges opérationnelles plutôt qu’une simple hausse des quantités écoulées. La réduction des charges financières a également pesé favorablement sur le résultat net : les coûts financiers ont été ramenés de 700 à 351 milliards de nairas sur l’exercice, selon les données issues du rapport audité.

Un leader qui consolide sa position continentale

Dangote Cement est le premier producteur de ciment en Afrique subsaharienne, avec une capacité installée de 52 millions de tonnes par an répartie dans dix pays du continent. Le groupe appartient au conglomérat Dangote Industries, fondé par l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, régulièrement classé parmi les personnalités les plus fortunées du continent africain. Le groupe est également présent dans les secteurs de la pétrochimie, de l’agriculture et de l’alimentation.

Les exportations nigérianes de ciment et de clinker ont progressé de près de 19% sur l’exercice, avec 34 expéditions maritimes vers des marchés comme le Ghana et le Cameroun. Le groupe vise désormais une expansion en Afrique du Sud et en Éthiopie, où un investissement de 400 millions de dollars serait envisagé, selon des informations relayées par la presse économique nigériane.

Dividende en hausse et perspectives 2026

Le conseil d’administration a proposé un dividende de 45 nairas par action, contre 30 nairas versés au titre de l’exercice précédent, soit une hausse de 50%. Cette proposition reste soumise à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

La nouvelle usine d’Itori, au Nigeria, dont la mise en service est attendue courant 2026, devrait accroître la capacité de production domestique du groupe et renforcer sa position sur son principal marché, qui représentait en 2025 la part la plus significative du chiffre d’affaires consolidé.