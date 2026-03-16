Dangote signe un accord de 4,2 Md $ avec la Chine pour une usine d'engrais en Éthiopie

Aliko Dangote a signé le 16 mars 2026 un contrat d’approvisionnement en gaz naturel de 4,2 milliards de dollars avec le groupe chinois GCL pour alimenter une usine d’engrais à l’urée qu’il développe en Éthiopie. Le partenariat, établi sur 25 ans, concrétise une stratégie d’intégration verticale combinant extraction de ressources, infrastructure de transport et production manufacturière sur le continent africain.

Un accord sino-africain inédit d’intégration industrielle

Le complexe d’engrais, détenu à 60 % par le Dangote Group et à 40 % par Ethiopian Investment Holdings, devrait atteindre une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes une fois pleinement opérationnel. Le projet, estimé à 2,5 milliards de dollars, devrait être achevé d’ici 2029. À terme, cette usine deviendra la plus importante installation de production d’engrais en Afrique de l’Est.

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D’après Zhu Gongshan, président du groupe GCL, cet accord montre une nouvelle forme de partenariat industriel. Il met en place une chaîne intégrée reliant l’exploitation du gaz naturel en amont, les infrastructures de transport par pipeline et la production d’engrais en aval, afin d’assurer un approvisionnement énergétique durable pour le complexe éthiopien.

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Une réponse à la dépendance africaine aux importations

Dangote a justifié le partenariat par la nécessité pour l’Afrique de diversifier sa base industrielle. « L’industrie énergétique africaine ne peut pas continuer indéfiniment à exporter des matières premières tout en important des produits finis », a déclaré le milliardaire nigérian, soulignant que cette collaboration constructive contribuera à bâtir une chaîne de valeur complète, de l’extraction gazière à la production d’engrais.

Une offensive d’expansion africaine

Ce nouvel accord poursuit une série d’investissements massifs de Dangote Group en partenariat avec des acteurs chinois. En février 2026, Dangote Cement avait finalisé un contrat de 1 milliard de dollars avec Sinoma Engineering pour construire et moderniser douze cimenteries réparties au Nigeria, en Éthiopie, en Zambie, au Zimbabwe, en Tanzanie, en Sierra Leone et au Cameroun. Ces projets alimentent la « Vision 2030 » du groupe, visant une capacité cumulée de production de 80 millions de tonnes de ciment annuelles.

Parallèlement, Dangote a établi une joint-venture avec le fabricant chinois Sinotruck pour assembler camions et véhicules utilitaires au Nigeria, valorisée à 100 millions de dollars et détenue à 65 % par le groupe nigérian.

L’usine éthiopienne d’engrais devrait commencer ses opérations dans trois ans, répondant aux besoins en fertilisants de l’Éthiopie et des marchés voisins de la Corne de l’Afrique.