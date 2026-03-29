« Domol Leydi » au Niger : que retenir de la nouvelle force d'autodéfense ?

Le gouvernement nigérien a adopté vendredi 27 mars 2026, un projet d’ordonnance créant des organisations territoriales d’autodéfense baptisées « Domol Leydi » — « gardiens de la terre » en fulfuldé. Le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du général d’armée Abdourahamane Tiani, a entériné la mise en place de ces unités composées de volontaires. Cette initiative prolonge la mobilisation générale déclarée en décembre 2025, au moment où l’armée nigérienne intensifie ses opérations contre les groupes armés terroristes.

Au cours des derniers mois, les Forces de défense et de sécurité ont rapporté des résultats significatifs : en février 2026, elles ont neutralisé 265 terroristes, interpellé 132 personnes et saisi 79 armes, ainsi que 47 véhicules et 152 motos. Ces opérations visent principalement l’État islamique au Grand Sahara et Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, les deux principales menaces dans la région.

Des missions locales, des responsabilités nationales

Les « Domol Leydi » seront chargées de sensibilisation, de renseignement et d’auto-défense au niveau local, en qualité d’auxiliaires des forces de sécurité régulières. Le dispositif exige la collaboration active des populations : chacun aura pour obligation de signaler aux autorités les individus ou activités compromettant l’effort de défense, y compris la présence de ressortissants étrangers jugés hostiles.

Publicité

Cadre réglementaire strict

L’État dotera ces unités d’équipements et accordera à leurs membres un statut assorti d’avantages définis par voie réglementaire. En contrepartie, les citoyens mobilisés devront répondre aux appels, se conformer aux directives de défense et s’abstenir de toute communication susceptible de nuire à la mobilisation. Le gouvernement se réserve également la possibilité de réquisitionner personnes, biens et services jugés nécessaires à la sécurité du territoire.

L’application de cette ordonnance nécessitera l’adoption de textes d’exécution précisant les statuts, les avantages et les modalités opérationnelles des « Domol Leydi ».