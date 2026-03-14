Élection au FC Barcelone : le message fort de Samuel Eto'o en faveur de Joan Laporta

Ce 14 mars 2026, Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football et ancien attaquant du Barça, a publié un message sur les réseaux sociaux appelant les membres du club à soutenir Joan Laporta lors de l’élection présidentielle de demain.

Un soutien appuyé du président de la FECAFOOT

Quelques heures avant le vote, Eto’o a publié un message sur ses réseaux sociaux aligné derrière le candidat sortant. L’ex-international camerounais affirme avoir été « témoin vivant de l’histoire extraordinaire » écrite par Laporta au club catalan. Il désigne le président comme celui qui « incarne cette histoire et ces valeurs » et appelle les électeurs à voter pour lui.

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Le texte intégral du message d’Eto’o a été diffusé sur les réseaux sociaux. Eto’o a joué au Barça de 2004 à 2009, période durant laquelle Laporta occupait déjà la présidence lors de la première mandature (2003-2010).

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Joan Laporta face à un rival de poids

L’élection présidentielle du FC Barcelone aura lieu demain dimanche. Laporta brigue un second mandat et fait face à Víctor Font, représentant une alternative pour le club. Les bureaux de vote ouvriront de 9h à 21h (heure locale) au Spotify Camp Nou et dans cinq autres villes catalanes et frontalières. Aucun vote par courrier ou en ligne n’a été autorisé par le club pour ce scrutin.

Le poids des figures historiques dans la campagne

Les soutiens de personnalités comme Eto’o peuvent influer sur la mobilisation de la base électorale du Barça. Le club compte plusieurs millions de membres dispersés mondialement, bien que seuls les socios présents physiquement pourront voter demain. Les résultats du scrutin seront annoncés demain dimanche après la fermeture des bureaux de vote.