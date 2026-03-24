Énergie : la Russie plonge la Moldavie dans l'incertitude après ses frappes sur l'Ukraine

Dans la nuit du 23 au 24 mars 2026, une attaque russe massive contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes a mis hors service la ligne à haute tension Isaccea–Vulcănești, principal corridor d’importation d’électricité entre la Roumanieet la Moldavie. L’opérateur national Moldelectrica a signalé la déconnexion aux alentours de 19h00, déclenchant une procédure d’urgence énergétique nationale.

Un état d’urgence de 60 jours

Face à la perte soudaine de sa principale source d’approvisionnement, le gouvernement moldave a instauré un état d’urgence énergétique d’une durée de 60 jours. Le Premier ministre Alexandru Munteanu a déclaré que les conséquences des actions russes ne pouvaient plus être ignorées, sans préciser les mesures de restriction envisagées. Des coupures tournantes ne sont pas exclues selon les autorités.

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Dans l’immédiat, aucune interruption de courant n’a été enregistrée sur le territoire moldave. La faible consommation nocturne a permis d’absorber le choc : vers 23h00, le déficit était compensé par des achats auprès du réseau ukrainien, à hauteur de 300 MW pour une demande nationale tournant autour de 620 MW.

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Une ligne stratégique fragilisée

La ligne Isaccea–Vulcănești (400 kV) constitue l’axe de secours permettant à la Moldavie de s’approvisionner auprès du réseau européen via la Roumanie, après sa déconnexion du réseau électrique russe en 2022. Des fragments de drones ont été découverts au sol à proximité d’équipements endommagés sur le tracé moldave de la ligne, selon les informations disponibles.

L’attaque du 24 mars a mobilisé jusqu’à 400 drones et 34 missiles tirés depuis des plateformes aériennes, navales et terrestres russes, ciblant plusieurs nœuds énergétiques ukrainiens simultanément.

Une dépendance structurelle exposée

La Moldavie dépend à plus de 70 % des importations pour couvrir ses besoins en électricité, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie. La remise en service de la ligne Isaccea–Vulcănești conditionne le retour à une situation normale ; aucun calendrier de réparation n’a été communiqué à ce stade par Moldelectrica ou les autorités ukrainiennes compétentes.