Équipe de France : Mbappé à un but d’égaler le record de meilleur buteur

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a marqué un nouveau but jeudi 26 mars à Boston lors d’un match amical remporté 2-1 face au Brésil. L’attaquant français se rapproche désormais à une unité du record de meilleur buteur des Bleus détenu par Olivier Giroud.

Dans ce duel de préparation à la Coupe du monde, disputé au Gillette Stadium, le joueur du Real Madrid a ouvert le score à la 32e minute, permettant à la sélection dirigée par Didier Deschamps de prendre l’avantage dans une rencontre globalement fermée.

Un but qui rapproche Mbappé de l’histoire

L’action est partie d’une récupération d’Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, suivie d’une ouverture rapide d’Ousmane Dembélé. Lancé dans la profondeur, Mbappé a devancé la défense brésilienne avant de tromper le gardien Ederson d’un ballon piqué.

Publicité

Ce but porte son total à 56 réalisations en sélection nationale, en 95 apparitions. Il revient ainsi à une seule longueur du record historique d’Olivier Giroud, auteur de 57 buts avec les Bleus entre 2011 et 2024, selon les statistiques officielles de la sélection française.

Déjà deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Mbappé a également enchaîné une septième rencontre consécutive en marquant, confirmant sa régularité au plus haut niveau.

Une victoire face au Brésil malgré l’infériorité numérique

La rencontre a basculé en faveur des Français avant la pause grâce à cette ouverture du score. Réduits à dix après l’expulsion de Dayot Upamecano en seconde période, les Bleus ont néanmoins conservé leur avantage et ont même creusé l’écart grâce à Hugo Ekitike à l’heure de jeu.

Le Brésil a réduit le score en fin de match, sans parvenir à revenir. Cette victoire permet à la France de lancer positivement sa préparation internationale, à quelques mois de la Coupe du monde.

Un record en ligne de mire dès le prochain match

Avec 56 buts, Kylian Mbappé peut désormais égaler, voire dépasser, le record d’Olivier Giroud dès la prochaine rencontre amicale prévue face à la Colombie. À 27 ans, l’attaquant français dispose encore de plusieurs échéances internationales pour inscrire définitivement son nom en tête des buteurs de l’histoire des Bleus.