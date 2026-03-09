États-Unis : la maison de Rihanna criblée de balles, une suspecte arrêtée

Une femme a ouvert le feu dimanche 8 mars sur la résidence de la chanteuse Rihanna à Beverly Crest, Los Angeles. Le LAPD l’a placée en garde à vue dans l’heure suivant les faits.

Entre 7 et 9 coups de feu, quatre impacts sur la maison

L’incident s’est produit à 13h21, au niveau du pâté de maisons 9500 de Heather Road. Selon le département de police de Los Angeles (LAPD), la suspecte s’est rendue en véhicule sur place et a tiré entre sept et neuf coups de feu à l’aide d’un fusil de type AR-15. Quatre projectiles ont atteint la résidence. Des enquêteurs ont été aperçus examinant une caravane Airstream stationnée dans l’allée de la propriété. Rihanna se trouvait à son domicile au moment des faits, selon les informations du LAPD relayées par CBS News. Elle n’a pas été blessée.

La suspecte interceptée à Sherman Oaks

La femme, dont l’identité n’a pas été rendue publique, aurait pris la fuite à bord d’une Tesla blanche après les tirs. Elle a été interpellée peu après dans un centre commercial de Sherman Oaks, quartier de la vallée de San Fernando, à une vingtaine de kilomètres de la scène. L’arme a été saisie lors de l’arrestation. Le mobile reste inconnu à ce stade. Les enquêteurs chercheraient à déterminer si la suspecte savait que Rihanna habitait à cette adresse, selon le Los Angeles Times.

Rihanna, bien plus qu’une chanteuse

Robyn Rihanna Fenty est l’une des artistes les plus vendues de l’histoire de la musique, avec plus de 250 millions de disques écoulés dans le monde. Repérée à la Barbade à 16 ans, elle a bâti un empire qui dépasse largement la scène musicale : sa marque Fenty Beauty, lancée en 2017, et sa ligne de lingerie Savage X Fenty lui ont valu d’être classée milliardaire par Forbes. En février 2023, elle s’est produite au Super Bowl, enceinte, dans une performance saluée comme l’une des meilleures de l’histoire de l’événement. Elle réside à Beverly Hills avec le rappeur ASAP Rocky, père de ses deux enfants. La suspecte devrait être présentée à un juge dans les prochains jours, conformément à la procédure californienne en matière de détention provisoire. Le LAPD n’a pas confirmé de date d’audience à l’heure de publication. Aucune charge officielle n’avait encore été annoncée publiquement dimanche soir.

Sécurité des célébrités en question

Beverly Hills est pourtant l’un des quartiers les plus surveillés des États-Unis. Cet incident relance le débat sur la sécurité des célébrités dans leurs résidences privées, un phénomène que le LAPD reconnaît en hausse ces dernières années. Rihanna, artiste la plus riche du monde selon Forbes et mère de deux enfants, vivait jusqu’ici discrètement dans cette propriété de Beverly Crest.