FBI : des hackers pro-Iran s'emparent des données du directeur Kash Patel et les diffuse en ligne

Le groupe de hackers pro-iranien Handala a publié vendredi plus de 300 e-mails et photos issus du compte Gmail personnel du directeur du FBI, Kash Patel. Le ministère américain de la Justice a confirmé la compromission du compte et l’authenticité d’une partie des documents mis en ligne.

Les fichiers divulgués couvrent une période allant de 2011 à 2022 et contiennent des correspondances personnelles, professionnelles et des données de voyage. Le FBI a précisé dans un communiqué que les informations concernées sont « de nature historique » et qu’elles ne comportent aucun document gouvernemental classifié. Le compte officiel de Kash Patel au sein du Bureau n’aurait pas été touché.

Handala revendique une riposte directe

Handala a présenté cette opération comme une réponse aux saisies de ses domaines web par le FBI et le ministère de la Justice, intervenues quelques jours plus tôt. Le Bureau avait alors accusé le groupe de mener des opérations psychologiques et des campagnes de piratage au nom du ministère iranien du Renseignement. Selon les autorités américaines, Handala est notamment responsable d’une attaque informatique destructrice contre le fabricant de dispositifs médicaux Stryker, au cours de laquelle des dizaines de milliers de terminaux d’employés auraient été effacés.

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Ce n’est pas la première fois que des hackers liés à Téhéran s’en prennent à Patel. Des responsables américains l’avaient informé fin 2024 qu’il avait été ciblé dans le cadre d’une campagne iranienne plus large visant plusieurs proches de Donald Trump, dont l’actuel vice-procureur général Todd Blanche.

Une escalade cyber dans le sillage de la guerre

Depuis le déclenchement des frappes militaires américano-israéliennes contre l’Iran en février 2026, les cyberattaques attribuées à des groupes liés à Téhéran se sont intensifiées contre des cibles américaines et israéliennes. Les services de renseignement américains avaient anticipé cette évolution, avertissant que l’Iran chercherait à riposter via des opérations numériques contre des infrastructures critiques et des responsables de haut rang.

Le FBI a annoncé qu’une récompense pouvant atteindre dix millions de dollars est désormais offerte par le département d’État pour toute information permettant d’identifier les membres du Handala Hack Team.