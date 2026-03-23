France : décès de Lionel Jospin, ancien Premier ministre, à l’âge de 88 ans

L’ancien Premier ministre français Lionel Jospin est décédé à l’âge de 88 ans, selon une annonce faite ce lundi 23 mars 2026 par sa famille. Figure majeure de la gauche française, il avait dirigé le gouvernement entre 1997 et 2002 sous la présidence de Jacques Chirac.

Ancien responsable du Parti socialiste, Lionel Jospin s’était imposé comme l’un des principaux dirigeants de la gauche française à partir des années 1980. Proche de François Mitterrand, il avait notamment occupé des fonctions ministérielles avant d’accéder à Matignon à la suite des élections législatives de 1997, dans une période de cohabitation avec le chef de l’État.

Un passage à Matignon marqué par des réformes

À la tête du gouvernement, Lionel Jospin a conduit plusieurs mesures structurantes. La réduction du temps de travail à 35 heures, mise en œuvre à partir de 1998, reste l’une des décisions les plus emblématiques de son mandat. Son gouvernement a également instauré la couverture maladie universelle (CMU), entrée en vigueur en 2000, afin d’élargir l’accès aux soins pour les personnes aux revenus modestes.

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Durant cette période, la baisse du chômage est régulièrement mise en avant par ses soutiens, dans un contexte de croissance économique en Europe. L’action gouvernementale s’inscrivait alors dans un équilibre entre réformes sociales et gestion économique.

Une carrière interrompue en 2002

Candidat à l’élection présidentielle de 2002, Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour, devancé notamment par Jean-Marie Le Pen. Ce résultat inattendu provoque un choc politique en France. Le soir même du scrutin, il annonce son retrait de la vie politique nationale. Après son départ, il se fait discret, intervenant ponctuellement dans le débat public. Il publie plusieurs ouvrages et reste identifié comme une figure intellectuelle de la gauche française.

Le décès de Lionel Jospin intervient alors que plusieurs responsables politiques français ont commencé à lui rendre hommage, tandis que les modalités des cérémonies officielles pourraient être précisées dans les prochains jours par les autorités françaises.