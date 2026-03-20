France : les sportifs dominent le classement des personnalités préférées des 7-14 ans en 2026

Qui fait rêver les enfants français en 2026 ? Ni un acteur, ni un influenceur — un rappeur marseillais, suivi de près par les plus grands champions du sport tricolore.

Les sportifs occupent six des dix premières places du classement annuel des personnalités préférées des enfants français, publié par le Journal de Mickey dans son numéro 3848-49, en kiosque depuis le 18 mars 2026. Le sondage a été réalisé par l’institut OpinionWay en janvier 2026 auprès de 618 enfants âgés de 7 à 14 ans.

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Soprano en tête, les basketteurs et footballeurs dans le peloton

Le rappeur Soprano s’impose en première position, devant le basketteur Victor Wembanyama et le footballeur Olivier Giroud. Le YouTubeur Inoxtag complète ce quatuor de tête à la quatrième place. En cinquième position ex aequo figurent le footballeur Ousmane Dembélé et le nageur Léon Marchand, champion olympique aux Jeux de Paris 2024.

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Le reste du Top 10 confirme la prédominance sportive : le chanteur Gims (6e), le footballeur Antoine Griezmann (7e) et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Zinédine Zidane (8e) précèdent le YouTubeur Michou et l’animateur scientifiqueJamy Gourmaud, ex aequo en neuvième position. Marine, finaliste de la dernière saison de Star Academy, ferme le classement à la dixième place.

Un palmarès qui tranche avec les préférences des adultes

La composition de ce Top 10 contraste avec les baromètres mesurant les sympathies de l’ensemble de la population française. Selon le classement annuel du Journal du Dimanche réalisé par Ifop en janvier 2026, Ousmane Dembélé — pourtant sacré Ballon d’Or et vainqueur de la Ligue des Champions — ne figurait pas parmi les cinquante personnalités les plus appréciées des Français adultes, pointant à la 59e place.

Le sondage OpinionWay pour le Journal de Mickey est conduit chaque année depuis plusieurs décennies, constituant l’un des rares baromètres réguliers consacrés exclusivement aux préférences des enfants en France. Le prochain classement sera publié début 2027.

Top 10 des personnalités préférées des 7-14 ans (Journal de Mickey / OpinionWay, janvier 2026)