Mbappé : sa mère raconte une anecdote mémorable sur Zidane

La mère de Kylian Mbappé a raconté comment son fils, alors âgé de 14 ans, avait réagi après avoir croisé Zinédine Zidane pour la première fois. Une scène restée marquante dans la famille.

L’admiration d’un enfant face à une légende

Fayza Lamari, mère de l’attaquant, a livré ce récit lors d’une interview en expliquant comment les enfants réagissent face à Zidane selon ce que rapporte Le10Sport. « Quand il le croise à 14 ans, il me dit : “Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus.” », explique-t-elle dans des propos. Elle a comparé la réaction de Kylian à celle de n’importe quel jeune supporter : une admiration brute, non filtrée, presque superstitieuse.

« Quand ce ne sont pas des enfants, face à lui, ça me rend plus perplexe« , a-t-elle confié, suggérant que l’aura de l’ancien entraîneur du Real Madrid dépasse le simple statut de champion. Selon les données de popularité sportive, Zidane reste la personnalité française la plus admirée dans le football depuis sa retraite en 2006.

Publicité

Au-delà du joueur, l’importance de l’homme

La mère de Mbappé a également rejeté le qualificatif d' »icône » appliqué à son fils. « Je n’aime pas ce mot. Ça m’attriste, » a-t-elle déclaré, pointant les attentes disproportionnées que génère cette étiquette. Elle a insisté sur le fait que c’est l’homme que Kylian est devenu qui la rend fière, davantage que le joueur.

Cette distinction fait écho à la façon dont Zidane lui-même a géré son statut après sa retraite : en se concentrant sur son rôle d’entraîneur et sa responsabilité envers ses joueurs plutôt que de capitaliser sur son image de légende.

Zidane, une référence pour la nouvelle génération

L’attaquant évolue désormais au Real Madrid, club où Zidane a marqué l’histoire comme joueur puis entraîneur. L’ancien numéro 10 des Bleus reste une référence majeure pour de nombreux talents français, rappelle une analyse publiée par L’Équipe.

La relation entre Mbappé et Zidane repose surtout sur une forme d’héritage générationnel. L’ancien meneur de jeu avait déjà croisé le futur international français lorsqu’il n’était encore qu’un jeune espoir du football.

Mbappé s’est ensuite imposé comme la figure centrale de l’équipe de France auprès du grand public, un statut que Zidane occupait dans les années 1998-2006.