France : un attentat déjoué devant la Bank of America, le suspect recruté sur Snapchat

Un homme a été interpellé dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars 2026, vers 3h30, devant les locaux de la Bank of America rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris, alors qu’il s’apprêtait à allumer un engin explosif artisanal. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) s’est immédiatement saisi du dossier.

L’engin, déposé par le suspect devant la façade de l’établissement bancaire américain, était composé d’un bidon de cinq litres contenant un liquide indéterminé — vraisemblablement un hydrocarbure — associé à un système de mise à feu. Des policiers en patrouille ont intercepté l’homme au moment où il tentait d’allumer le dispositif à l’aide d’un briquet. Une deuxième personne, présente sur les lieux, aurait pris la fuite lors de l’interpellation, selon franceinfo. Le suspect a été placé en garde à vue. Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris a été saisi pour analyses.

Un recrutement via Snapchat contre 600 euros

Lors de son audition, le suspect a indiqué aux policiers avoir été recruté via l’application Snapchat en échange de 600 euros, et avoir été déposé sur place. Son identité et son profil n’ont pas été rendus publics à ce stade. Les investigations ont été confiées conjointement à la direction de la police judiciaire de Paris et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

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Une qualification terroriste retenue d’emblée

Le PNAT a ouvert une enquête de flagrance pour «tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste», fabrication et détention d’engin incendiaire à des fins terroristes, ainsi qu’association de malfaiteurs terroriste. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a salué sur X «l’intervention rapide d’un équipage de la préfecture de police», ajoutant que «la vigilance demeure plus que jamais à haut niveau».

La Bank of America a confirmé être «en contact avec les autorités», précisant qu’aucun employé n’avait été blessé, les faits s’étant produits en dehors des heures d’ouverture. Les motivations exactes du ou des commanditaires n’ont pas encore été établies. La DGSI, chargée du contre-espionnage et de l’antiterrorisme intérieur en France, devrait orienter la suite des investigations vers l’identification de l’éventuel réseau ayant planifié l’opération.