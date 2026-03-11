Gdiz au Bénin : Les ministres Assouman et Dossouhoui visitent le chantier d’Ehua Industries

La ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, et le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui, ont effectué jeudi 5 mars 2026 une visite de travail sur le chantier de l’usine Ehua Industries au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Le déplacement visait à constater l’état d’avancement de cette unité industrielle dédiée à la production d’aliments destinés à l’élevage.

Selon les informations communiquées à l’issue de la visite, l’infrastructure en construction doit contribuer à renforcer la disponibilité d’aliments pour bétail sur le marché national, avec une attention particulière portée à la filière avicole.

Une usine dédiée à l’alimentation animale

Le projet industriel porté par Ehua Industries s’inscrit dans la dynamique de transformation agricole encouragée par les autorités béninoises. L’usine en construction doit produire des aliments destinés aux exploitations d’élevage, un intrant considéré comme déterminant pour la productivité du secteur.

La production locale d’aliments pour animaux vise à soutenir le développement de l’aviculture au Bénin. Dans ce domaine, la disponibilité et la qualité de l’alimentation constituent un facteur déterminant pour les performances des élevages, notamment pour la volaille. La mise en service de l’unité devrait également contribuer à réduire le recours aux importations d’aliments pour bétail, tout en renforçant la chaîne de valeur liée à l’élevage.

Une visite gouvernementale sur le site en construction

Au cours de leur déplacement à la GDIZ, les deux membres du gouvernement ont parcouru le chantier afin d’évaluer l’état d’avancement des travaux. Ils ont également échangé avec les responsables impliqués dans la réalisation du projet.

La visite s’inscrivait dans une démarche de suivi des investissements industriels en cours dans cette zone économique. La GDIZ, située dans la commune d’Abomey-Calavi, accueille plusieurs unités de transformation destinées à valoriser les productions agricoles nationales.

À l’issue de la visite, les ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution des travaux. Ils ont aussi salué les acteurs engagés dans la réalisation de l’infrastructure, estimant que leur implication constitue un indicateur favorable pour la qualité des produits attendus une fois l’usine opérationnelle.

Un projet porté par une entrepreneure béninoise

La visite s’est déroulée dans une période marquée par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Les deux ministres ont profité de l’occasion pour rendre hommage à Anick Achi-Magne, promotrice de l’entreprise Ehua Industries. Ils ont souligné l’engagement de l’entrepreneure dans le développement industriel du pays et rappelé la contribution des femmes chefs d’entreprise à la transformation économique nationale.

La GDIZ constitue l’un des pôles majeurs de la stratégie industrielle du Bénin. Mise en place dans le cadre d’un partenariat public-privé, cette zone économique a pour objectif d’accueillir des unités de transformation destinées à valoriser les matières premières agricoles produites dans le pays. L’entrée en production de l’usine Ehua Industries devrait s’inscrire dans cette dynamique. Aucune date officielle de mise en service n’a toutefois été annoncée à l’issue de la visite ministérielle.