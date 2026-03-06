Genou de Mbappé : Figo l'avertit, « j'ai forcé et ça ne s'est pas toujours bien passé »

La légende portugaise du Real Madrid Luis Figo a mis en garde Kylian Mbappé contre un retour précipité sur les terrains, alors que l’attaquant français traîne une blessure persistante au genou gauche depuis début décembre 2025.

Figo s’est exprimé en sa qualité d’ambassadeur de Betfair, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Il a posé le cadre : « Tout dépend du ressenti du joueur. Faut-il prendre le risque ou non, et ce risque peut-il entraîner des conséquences plus graves ? Tout doit se décider en coordination avec le staff médical et l’entraîneur, car chaque situation est différente. » L’ancien international portugais a ensuite puisé dans sa propre expérience : « J’ai forcé et ça ne s’est pas toujours bien passé, mais c’était parce que je voulais être sur le terrain et aider mes coéquipiers. » Il a averti que ces sacrifices finissent toujours par laisser des traces durables.

À lire aussi F1 : Hamilton appelle l'Afrique à reprendre le continent aux anciennes puissances coloniales

Une blessure qui dure depuis trois mois

La gêne au genou gauche de Mbappé remonte au 7 décembre 2025, lors du match contre le Celta Vigo. L’attaquant de 27 ans a alterné depuis entre titularisations, mises au repos et rechutes, sans qu’une solution durable ne soit trouvée. Selon le quotidien madrilène Marca, le joueur a voyagé en France début mars pour consulter des spécialistes extérieurs au club, avec l’accord du Real Madrid. Son entourage juge qu’aucune réponse médicale satisfaisante ne lui a été proposée en trois mois, une situation décrite comme source de frustration croissante.

Publicité

La nature exacte de la blessure reste sujette à interprétation. Officiellement diagnostiquée comme une entorse, elle pourrait selon plusieurs médias espagnols correspondre à une déchirure partielle du ligament croisé postérieur gauche, ce qui impliquerait une indisponibilité plus longue que prévu.

L’enjeu du match retour face à Manchester City

Malgré ces incertitudes, l’entraîneur du Real Madrid Álvaro Arbeloa a affiché un optimisme mesuré quant à un retour de Mbappé à la mi-mars. Le club cible le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City, prévu le 17 mars à Manchester, comme échéance possible pour sa réintégration dans le groupe.

Mbappé a inscrit 38 buts toutes compétitions confondues cette saison avant d’être mis à l’arrêt. Une rechute compromettrait non seulement la fin de saison madrilène, mais aussi sa participation à la Coupe du monde 2026, prévue en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique.