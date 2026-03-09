Conflit Iran–États-Unis : l’ambassadeur Badirou Aguemon rassure sur la situation des Béninois au Koweït

L’ambassadeur du Bénin au Koweït, Badirou Aguemon, a assuré lundi 9 mars 2026 que les ressortissants béninois vivant dans plusieurs pays du Moyen-Orient se portent bien malgré les tensions liées au conflit entre l’Iran et les États-Unis. Invité de la radio Bip Radio, le diplomate a fait le point sur la situation de la communauté béninoise installée dans sa zone de compétence diplomatique.

Selon l’ambassadeur, aucun ressortissant béninois n’a été touché par les incidents signalés dans la région. Les autorités diplomatiques affirment maintenir un contact permanent avec les communautés concernées afin de suivre l’évolution de la situation sécuritaire.

Une communauté béninoise suivie par l’ambassade

Basée à Koweït, l’ambassade du Bénin couvre plusieurs pays de la région, notamment les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Selon Badirou Aguemon, la communauté béninoise y est régulièrement informée des évolutions de la situation.

Les estimations fournies par les services consulaires font état d’environ 13 000 ressortissants béninois résidant au Koweït. Aux Émirats arabes unis, leur nombre serait proche de 2 500. La présence béninoise au Bahreïn reste plus limitée.

Les échanges avec d’autres missions diplomatiques béninoises dans la région permettent également de suivre la situation dans d’autres pays du Golfe. L’ambassadeur indique avoir échangé avec son collègue Adam Bagoudou, représentant du Bénin en Arabie saoudite, ainsi qu’avec Bida Nahum, ambassadeur en poste au Qatar. D’après ces contacts diplomatiques, aucun incident impliquant des Béninois n’a été signalé dans ces pays.

Des dispositifs de communication activés

Pour maintenir le lien avec les ressortissants béninois, les représentations diplomatiques s’appuient sur des associations communautaires installées dans les différents pays. Au Koweït, la communauté est organisée autour de trois associations actives. Une structure similaire existe également aux Émirats arabes unis.

L’ambassade indique avoir diffusé des messages de sensibilisation à travers ces organisations depuis le début de la crise. Des numéros de contact supplémentaires ont été mis à la disposition des ressortissants afin de faciliter les échanges avec la mission diplomatique.

Le ministère béninois des Affaires étrangères a également ouvert un canal de communication via WhatsApp pour permettre aux citoyens béninois à l’étranger de signaler toute difficulté et d’obtenir des informations actualisées.

Selon Badirou Aguemon, la situation sécuritaire reste globalement stable pour les populations civiles. Les frappes signalées dans certains pays viseraient principalement des installations militaires ou des représentations diplomatiques américaines.

Des voyageurs béninois bloqués par la fermeture de l’espace aérien

La principale difficulté évoquée par l’ambassade concerne des ressortissants béninois en déplacement professionnel dans la région. Certains d’entre eux se retrouveraient temporairement bloqués en raison de la fermeture de l’espace aérien dans plusieurs pays du Golfe.

Des cas ont été signalés notamment au Koweït et aux Émirats arabes unis, en particulier dans la ville de Dubaï. L’ambassade indique avoir pris contact avec ces voyageurs afin de les assister et de faciliter la communication avec les autorités locales.

Une possibilité de transit resterait ouverte via l’Arabie saoudite pour certains vols à destination du continent africain. Les déplacements vers les villes saoudiennes de Djeddah ou Riyad pourraient être envisagés par voie terrestre depuis certains pays voisins, selon les disponibilités.

Les autorités diplomatiques béninoises disent suivre l’évolution de la situation avec les ministères des Affaires étrangères des pays concernés. L’ambassade du Bénin au Koweït affirme transmettre régulièrement des rapports au gouvernement béninois en attendant une éventuelle réouverture de l’espace aérien et la reprise normale des liaisons aériennes dans la région.