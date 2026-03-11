Guerre au Moyen-Orient : les 5 pays africains touchés par la flambée du carburant

Selon GlobalPetrolPrices, cinq pays africains enregistrent les prix du carburant les plus élevés en mars 2026. Cette hausse est due à la volatilité du pétrole brut sur les marchés mondiaux et aux tensions générées par la guerre en Iran, qui affectent l’approvisionnement énergétique à l’échelle internationale.

Le Malawi en tête avec 2,859 dollars par litre

Selon les données de GlobalPetrolPrices, le Malawi affiche le prix du carburant le plus élevé du continent avec 2,859 dollars par litre, se classant 2e au niveau mondial. Suivent la République centrafricaine (1,861 dollar, 28e mondiale), le Zimbabwe (1,710 dollar, 39e mondiale), le Sénégal (1,634 dollar, 45e mondiale) et la Sierra Leone (1,626 dollar, 46e mondiale).

Cette concentration dans le top 50 mondial révèle une dépendance à l’importation. Aucun de ces cinq pays ne dispose de capacités de raffinage suffisantes pour absorber localement les chocs pétroliers internationaux.

La guerre iranienne repousse les prix à la hausse

Le baril de Brent a bondi de 65 à plus de 80 dollars depuis le début de l’opération militaire en février 2026. Cette escalade affecte directement les prix à la pompe en Afrique, où les gouvernements importateurs n’ont que peu de leviers pour amortir le choc sans restructurer leurs budgets d’État.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite 20 % du pétrole mondial, reste sous surveillance. Toute perturbation à cet endroit amplifierait encore la volatilité que subit déjà le continent.

Des experts avertissent sur les inégalités sociales

Selon GlobalPetrolPrices, ces hausses de prix pourraient aggraver les inégalités et freiner le développement économique à moins que les gouvernements n’interviennent stratégiquement. Les secteurs des transports et de l’agriculture, moteurs d’emploi dans ces pays, subissent des marges réduites et reportent la hausse sur le consommateur final. Aucune riposte coordonnée au niveau continental n’a été annoncée. Les politiques nationales de compensation restent fragmentées et temporaires.

