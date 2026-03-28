Guerre contre l'Iran : les Houthis tirent sur Israël et entrent dans le conflit

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont revendiqué samedi 28 mars leur première attaque contre Israël depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, un mois plus tôt. Le porte-parole militaire du mouvement, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé le tir d’un barrage de missiles balistiques ciblant ce qu’il a qualifié de « sites militaires sensibles de l’ennemi israélien » dans le sud du pays, dans une déclaration diffusée sur la chaîne Al-Masirah.

L’armée israélienne a confirmé avoir détecté le lancement depuis le Yémen et activé ses systèmes de défense antiaérienne pour intercepter la menace. Des sirènes d’alerte ont retenti à Beersheba et dans la zone entourant le principal centre de recherche nucléaire du pays. Aucune victime ni aucun dommage n’ont été signalés côté israélien.

Les Houthis rejoignent l’axe de résistance en guerre

Le groupe avait jusqu’alors maintenu son retrait du conflit déclenché le 28 février 2026 par les frappes conjointes américano-israéliennes contre l’Iran. Selon Al Jazeera, Saree avait envoyé vendredi un signal vague laissant entrevoir une entrée imminente dans la guerre. L’attaque de samedi confirme ce basculement. Dans sa déclaration, le mouvement a explicitement lié l’opération aux frappes israéliennes contre l’Iran, le Liban, l’Irak et les territoires palestiniens, annonçant que les tirs se poursuivraient jusqu’à l’arrêt de « l’agression sur tous les fronts ».

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Le groupe avait déjà ciblé plus de cent navires marchands en mer Rouge entre novembre 2023 et janvier 2025, coulant deux bâtiments et tuant quatre marins, avant de cesser ses attaques après l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre 2025.

Deux points de passage maritimes désormais menacés

L’entrée des Houthis dans le conflit survient alors que le détroit d’Ormuz est déjà en partie bloqué par l’Iran depuis le début de la guerre, provoquant selon l’Agence internationale de l’énergie la perturbation pétrolière la plus grave de l’histoire des marchés. Si le groupe décide de fermer le détroit de Bab al-Mandeb et la mer Rouge, deux voies maritimes stratégiques mondiales seraient simultanément coupées, a averti Mohamad Elmasry, professeur à l’Institut du Doha pour les études supérieures, interrogé par Al Jazeera.

Cette escalade complique également la posture militaire américaine dans la région. Le Pentagone a ordonné le déploiement de 2 000 à 3 000 soldats de la 82e division aéroportée au Moyen-Orient, en plus de deux unités expéditionnaires des Marines déjà en route, portant à 6 000 à 8 000 le nombre de soldats américains susceptibles d’opérer à proximité de l’Iran. Le porte-avions USS Gerald R. Ford, endommagé, se trouve en réparations en Crète ; son retour en mer Rouge l’exposerait directement aux capacités balistiques et de drones houthis.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré devant le Congrès que Washington entendait atteindre ses objectifs militaires sans troupes au sol, tout en maintenant le déploiement terrestre comme option de contingence. Un gel de dix jours sur les frappes contre le secteur énergétique iranien, annoncé par le président Donald Trump le 26 mars, court jusqu’au 6 avril — date à laquelle une décision sur la poursuite des opérations est attendue.