Guerre contre l'Iran: les scénarios militaires possible des américains

Le département de la Défense des États-Unis examinerait plusieurs options militaires contre l’Iran, selon le média américain Axios, qui cite deux responsables américains et deux sources informées. Ces scénarios incluraient des opérations terrestres et une nouvelle campagne de bombardements à grande échelle, dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran.

D’après Axios, quatre pistes principales seraient actuellement étudiées par le Pentagone. La première viserait l’île de Kharg, principal terminal pétrolier du pays, par lequel transite une large majorité des exportations iraniennes. Une autre option concernerait l’île de Larak, position stratégique permettant de surveiller et d’influencer le trafic maritime dans le détroit d’Hormuz. Un troisième scénario porterait sur la prise de l’île d’Abu Musa ainsi que de deux îlots situés à l’entrée occidentale du détroit. Enfin, un blocus maritime ciblant les exportations pétrolières iraniennes serait également envisagé.

Des cibles stratégiques autour du détroit d’Hormuz

Ces différentes hypothèses se concentreraient sur des zones clés pour l’économie iranienne et la circulation énergétique mondiale. Le détroit d’Hormuz constitue un passage essentiel pour le transport de pétrole, reliant le Golfe persique aux marchés internationaux. Selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), environ 20 % du pétrole mondial transite par ce corridor maritime, ce qui en fait un point de tension majeur en cas d’escalade militaire.

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Toujours selon Axios, des plans plus offensifs seraient également à l’étude. L’armée américaine envisagerait notamment une opération terrestre en profondeur visant à sécuriser un stock d’uranium enrichi estimé à environ 400 kilogrammes. Une alternative consisterait à neutraliser ces installations par des frappes ciblées.

Une décision encore attendue à la Maison Blanche

Le président des États-Unis, Donald Trump, n’aurait pas encore arrêté de décision définitive. Axios indique toutefois qu’il envisagerait une escalade militaire en cas d’échec des négociations en cours avec les autorités iraniennes. Un délai aurait été fixé à Téhéran pour parvenir à un accord, sans qu’aucune annonce officielle ne confirme pour l’heure l’issue de ces discussions.

Ces développements interviennent alors que les hostilités ont franchi un seuil critique fin février 2026, avec des frappes menées par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien. Ces opérations ont entraîné la mort de plusieurs hauts responsables militaires iraniens, marquant une intensification du conflit.

L’évolution de la situation dépend désormais des discussions diplomatiques en cours, dont l’issue pourrait déterminer le recours ou non à ces différentes options militaires dans les prochains jours.