Guerre en Iran : ce que redoute Macron si l'Irak bascule dans le conflit

Emmanuel Macron a exprimé samedi 28 mars 2026 son inquiétude face à une possible implication directe de l’Irak dans le conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël. Le président français a adressé son soutien au dirigeant de la région autonome du Kurdistan irakien après une série d’attaques qui auraient visé les institutions irakiennes cette semaine.

La déclaration intervient après deux incidents majeurs. Une attaque a ciblé la résidence du président kurde Nechirvan Barzani à Dohouk samedi matin. Parallèlement, six combattants des Peshmergas ont été tués lors d’une autre frappe dans la région de Soran, au nord d’Erbil, avec une trentaine de blessés supplémentaires.

Une escalade depuis février 2026

Ces attaques font suite au déclenchement du conflit le 28 février 2026. L’Iran a alors riposté aux frappes menées par les États-Unis et Israël en lançant des centaines de drones et de missiles balistiques vers la région. L’Irak, qui accueille des bases militaires américaines, s’est retrouvé en première ligne de cette escalade régionale. Des frappes ont également atteint l’aéroport d’Erbil et les environs du consulat américain à Bagdad.

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Le risque d’un débordement

Pour Macron, le danger réside dans une implication croissante de Bagdad au-delà de ces frappes indirectes. Le chef de l’État craint que l’Irak ne bascule activement dans le conflit, fragilisant davantage la stabilité du Moyen-Orient. « La souveraineté de l’Irak, et du Kurdistan en son sein, sont indispensables à la stabilité régionale. Tout doit être fait pour éviter que l’Irak ne soit entraîné dans l’escalade en cours », a déclaré le président français samedi sur le réseau social X.

Cette position reflète la crainte européenne d’un embrasement régional. L’Irak dispose d’un équilibre politique fragile, où coexistent le gouvernement central, l’administration du Kurdistan, des militaires américains, des milices pro-iraniennes et des forces de la coalition internationale. Une implication directe du pays aux côtés de l’une ou l’autre partie risquerait de le fragmenter davantage et de compromettre les efforts de reconstruction.

La France, qui maintient une présence militaire limitée en Irak, affirme rester mobilisée. Macron a réaffirmé que « la France demeure aux côtés de ses partenaires irakiens » face à cette situation qu’il qualifie de « très préoccupante ». Paris plaide pour que Bagdad préserve sa neutralité dans le conflit opposant Téhéran à Washington et Tel-Aviv, enjeu stratégique majeur pour l’équilibre moyen-oriental.