Guerre en Iran : jackpot pour Dangote qui ravit la vedette aux pays arabes

Les commandes affluent au siège de Dangote Fertiliser Ltd., à Lagos. Depuis le déclenchement du conflit israélo-américain contre l’Iran, le géant nigérian de l’engrais a annoncé enregistrer une explosion de sa demande internationale comme le confirme Bloomberg. Le marché mondial se réorganise à vitesse forcée.

Le Détroit d’Ormuz paralyse les exportations du Golfe

Un tiers des approvisionnements mondiaux en engrais transite normalement par le Détroit d’Ormuz. Depuis le début du conflit, ce corridor stratégique est perturbé, coupant de facto les exportations des producteurs du Golfe vers leurs clients habituels. Les producteurs iraniens d’engrais ont déjà interrompu leur production d’urée et d’ammoniac, selon Kpler, société d’analyse des marchés de matières premières. Le vide laissé est considérable : l’azote, dont la fabrication dépend du gaz de la région, entre dans la chaîne de production de la moitié de l’alimentation mondiale.

À lire aussi Le Cameroun se tourne vers Dangote pour relancer sa raffinerie

Dangote Fertiliser, bénéficiaire direct de la crise

Selon Bloomberg, Dangote Fertiliser dit observer une forte hausse de ses commandes depuis le déclenchement de la guerre. L’entreprise, l’une des plus grandes productrices d’engrais du continent africain, dispose d’une capacité de production massive depuis son complexe de Lekki, au Nigeria. Elle se retrouve positionnée comme fournisseur de substitution pour des acheteurs qui ne peuvent plus s’approvisionner au Moyen-Orient. Les prix de l’urée ont déjà augmenté aux États-Unis, au Brésil et au Moyen-Orient,

Publicité

Un conflit aux lourdes conséquences humaines et économiques

La guerre a fait de nombreuses victimes depuis son déclenchement il y a quelques jours. Sur le plan économique, la production pétrolière irakienne aurait chuté de 70%, le pays étant dans l’incapacité d’exporter via le Détroit d’Ormuz. Les marchés agricoles mondiaux absorbent un choc d’approvisionnement inédit, à un moment où les stocks d’engrais étaient déjà sous tension avant le début du conflit.

Ce que l’on attend

Aucune échéance officielle n’a été confirmée concernant la reprise des exportations du Golfe. Si le conflit devait se prolonger, Dangote Fertiliser pourrait consolider durablement sa position comme fournisseur alternatif mondial — une perspective que les analystes de marché jugeraient structurellement favorable à l’Afrique subsaharienne, selon les données disponibles à ce stade.