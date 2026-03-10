Guerre en Iran : les Américains au Nigeria invités à varier leurs trajets et horaires

En réaction aux frappes américano-israéliennes contre l’Iran, l’ambassade des États-Unis à Abuja a émis le 9 mars 2026 une alerte de sécurité appelant ses ressortissants à modifier trajets et horaires pour éviter toute attaque terroriste.

Ambassade, consulat de Lagos et écoles affiliées visés

La représentation diplomatique recommande à ses ressortissants de ne plus emprunter les mêmes routes ni les mêmes horaires pour se rendre à l’ambassade d’Abuja, au consulat général de Lagos ou dans les établissements scolaires liés aux États-Unis. Elle appelle également à éviter les grands rassemblements, à rester attentif à son environnement et à maintenir son téléphone chargé en permanence. La nature exacte de la menace et les groupes susceptibles d’être impliqués n’ont pas été précisés dans le communiqué.

Des chiites nigérians dans la rue depuis les frappes sur l’Iran

Selon l’agence Anadolu, l’ambassade est en état de vigilance renforcée depuis les frappes coordonnées menées fin février 2026 contre l’Iran. Dans le nord du Nigeria, des milliers de membres du Mouvement islamique du Nigeria (IMN), communauté chiite influencée par Téhéran, ont manifesté dans plusieurs États — Lagos, Kano, Kaduna, Sokoto — pour dénoncer ces frappes. Au moins 15 personnes ont par ailleurs été tuées dans des attaques distinctes dans le nord-est du pays, à Kukawa, Dalwa et Goniri, dont 12 militaires et trois civils, selon Pravda FR.

Publicité

Aucune échéance annoncée pour la levée de l’alerte

Le Nigeria figure au « Niveau 3 — Reconsidérer tout voyage » du département d’État américain, en raison de la menace jihadiste persistante dans le nord-est du pays. L’ambassade n’a fixé aucune date de levée de l’alerte. Selon la représentation diplomatique, le maintien du dispositif dépendrait de l’évolution de la situation sécuritaire liée au conflit iranien, sans que des critères précis n’aient été communiqués.