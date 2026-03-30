Guerre en Iran : Trump affirme que Téhéran a accepté la majorité de ses 15 conditions de paix

Donald Trump a déclaré dimanche 29 mars, à bord d’Air Force One, que l’Iran avait accepté la majorité des quinze conditions formulées par Washington pour mettre fin au conflit qui oppose les États-Unis et Israël à Téhéran depuis le 28 février. « They gave us most of the points », a affirmé le président américain devant des journalistes, en route vers la base aérienne de Joint Base Andrews.

Le plan en quinze points, transmis à Téhéran via le Pakistan — qui s’est positionné comme médiateur principal — prévoit notamment l’abandon complet du programme nucléaire iranien, le démantèlement des groupes armés soutenus par l’Iran dans la région, la réouverture du détroit d’Ormuz et une limitation du programme balistique. En échange, Washington proposerait une levée des sanctions économiques ainsi qu’une coopération dans le domaine du nucléaire civil, selon des responsables pakistanais et égyptiens cités par l’Associated Press.

Un accord « bientôt » possible, selon Trump

Le président américain a également évoqué la perspective d’un accord « bientôt », tout en reconnaissant qu’un échec des pourparlers restait possible. Trump a présenté comme signal de bonne volonté iranienne l’autorisation accordée par Téhéran au passage de vingt navires pétroliers supplémentaires dans le détroit d’Ormuz, qu’il a qualifié de « signe de respect ». Il a précisé que les négociations se déroulaient « directement et indirectement », avec le recours à des émissaires.

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Ces déclarations interviennent alors que le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi avait, en cours de semaine, contesté l’existence même de négociations, affirmant que les échanges via des pays tiers ne constituaient qu’un « passage de messages » et non un processus diplomatique formel. Téhéran a formulé ses propres conditions, en cinq points, incluant la cessation complète des frappes américano-israéliennes, le versement de réparations de guerre et la reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d’Ormuz.

Une échéance fixée au 6 avril

Sur le plan militaire, l’arrivée du navire amphibie USS Tripoli, transportant quelque 3 500 soldats des Marines, a été confirmée en mer d’Arabie ces derniers jours par le Commandement central américain (CENTCOM). Trump a, par ailleurs, prolongé jusqu’au 6 avril 2026 le délai accordé à l’Iran avant d’éventuelles frappes sur ses infrastructures énergétiques. Cette date constitue désormais la prochaine échéance formelle du bras de fer diplomatique et militaire entre les deux pays.