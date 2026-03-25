Guerre en Ukraine : le territoire de l'OTAN frappé par un drone venant de Russie

Un drone entré depuis l’espace aérien russe a percuté mercredi matin la cheminée de la centrale électrique d’Auvere, dans le nord-est de l’Estonie, à proximité immédiate de la frontière russe. Aucun blessé n’a été signalé et le réseau électrique estonien n’a pas été affecté, selon le Service estonien de sécurité intérieure (ISS).

L’incident survient alors que l’Ukraine menait dans la nuit de mardi à mercredi des frappes massives sur le port russe d’Oust-Louga, situé dans le golfe de Finlande, à quelques dizaines de kilomètres des côtes estoniennes. L’ISS n’a pas formellement attribué l’origine du drone — les autorités n’ont pas exclu qu’il pourrait s’agir d’un engin ukrainien ayant dévié de trajectoire lors de ces opérations.

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L’OTAN et la Russie, une relation tendue depuis 2022

L’Estonie est membre de l’Alliance atlantique depuis 2004. Depuis le démarrage de l’offensive russe de l’Ukraine en février 2022, l’OTAN a suspendu tout contact pratique avec Moscou et renforcé sa présence militaire sur son flanc est, notamment dans les pays baltes, où des bataillons multinationaux sont déployés en permanence. La Russie a de son côté désigné l’Alliance comme une menace directe à sa sécurité.

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Des incidents impliquant des débris de drones ou de missiles liés au conflit ont déjà touché des pays membres : en novembre 2022 en Pologne, puis en 2023 et 2024 en Roumanie, près des ports du Danube.

L’ISS redoute une escalade

Le directeur général de l’ISS, Margo Palloson, a déclaré que l’incident illustrait « les effets de la guerre d’agression à grande échelle de la Russie », ajoutant craindre la multiplication de tels événements à l’avenir. Les relations entre l’OTAN et Moscou se sont dégradées de façon continue depuis l’annexion de la Crimée en 2014, puis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. L’Alliance a depuis renforcé sa présence militaire sur son flanc est, notamment dans les pays baltes, où des bataillons multinationaux sont déployés en permanence. Les autorités estoniennes ont indiqué que l’enquête sur l’origine exacte du drone était en cours.