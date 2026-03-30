Guerre en Ukraine : Zelensky propose à Poutine une désescalade ciblée sur l’énergie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué lundi être prêt à réduire les frappes visant le secteur énergétique russe si Moscou cessait de viser les infrastructures ukrainiennes du même type. Cette ouverture intervient alors que l’Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses attaques de drones contre des installations pétrolières russes et que la hausse des prix mondiaux de l’énergie, alimentée par la guerre au Moyen-Orient, ravive les tensions autour de l’approvisionnement.

Face à la presse, le chef de l’État ukrainien a expliqué que Kiev avait reçu de plusieurs partenaires des demandes visant à limiter les frappes contre le secteur pétrolier russe. « Si la Russie est prête à ne pas frapper le secteur énergétique ukrainien, nous ne frapperons pas leur secteur énergétique en réponse », a-t-il déclaré, selon Reuters. Cette prise de position marque un infléchissement sur un terrain devenu central dans la confrontation entre les deux camps.

Les frappes sur les sites pétroliers russes se multiplient

Depuis plusieurs jours, les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes ont gagné en intensité. Reuters a rapporté ces derniers jours des frappes contre les ports de Primorsk et d’Ust-Luga, deux points clés pour les exportations russes de pétrole et de produits raffinés. L’agence a également recensé plusieurs raffineries et installations de transit touchées au cours des dernières semaines, avec des perturbations sur une partie significative des capacités d’exportation russes.

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Cette séquence rappelle la tentative de pause évoquée en mars 2025 autour des frappes contre les infrastructures énergétiques. À l’époque, Moscou avait affirmé avoir interrompu une attaque de drones contre des sites énergétiques ukrainiens, avant qu’un accord plus large sur une trêve en mer Noire et sur l’énergie ne soit annoncé quelques jours plus tard sous médiation américaine. Cette accalmie n’avait toutefois pas résisté aux accusations réciproques de violations.

Excuses à la Finlande

Lundi, la diplomatie ukrainienne a également réagi à un autre incident survenu au nord de l’Europe. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Gueorguiï Tykhy, a confirmé que Kiev avait présenté ses excuses à la Finlande après la chute de deux drones ukrainiens dans le sud du pays dimanche. Selon lui, ces appareils n’étaient pas destinés au territoire finlandais et auraient probablement été déviés par les systèmes russes de guerre électronique.

Les autorités finlandaises avaient signalé la veille une possible violation de leur espace par plusieurs drones, dans une zone proche de la Russie. Cet épisode ajoute une pression supplémentaire sur Kyiv, alors que ses opérations de longue portée contre les installations énergétiques russes se poursuivent et que toute nouvelle frappe de part et d’autre sur ce secteur sera désormais scrutée comme un test immédiat de la proposition formulée par Volodymyr Zelensky.