Iran : Israël et les USA bombardent le siège de l'organe chargé de désigner un guide suprême

Des frappes israélo-américaines ont touché mardi le bâtiment de l’Assemblée des Experts à Qom, au sud de Téhéran, selon l’agence iranienne Tasnim. L’institution, réunie en urgence pour élire un successeur à l’ayatollah Ali Khamenei, a été sévèrement endommagée, d’après des images diffusées par des médias locaux.

L’Assemblée des Experts est l’organe constitutionnel chargé de nommer, superviser et éventuellement démettre le guide suprême de la République islamique. Ses 88 membres, tous religieux, s’étaient réunis en session extraordinaire après la mort de Khamenei, annoncée le 1er mars par les médias d’État iraniens.

La mort de Khamenei, point de départ de l’escalade

Le guide suprême Ali Khamenei a été tué lors des premières heures de l’offensive lancée le 28 février par Israël et les États-Unis contre l’Iran, dans le cadre d’une opération militaire conjointe baptisée Roaring Lion côté israélien et Epic Fury côté américain. Des membres de sa famille ont également péri dans ces frappes initiales, selon les autorités iraniennes.

En réponse, Téhéran a déclenché une riposte militaire et constitué un Conseil de direction intérimaire composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire et d’un membre de l’Assemblée des Experts, afin d’assurer la continuité du régime.

Qom, deuxième ville sainte chiite, frappée à son tour

Qom, à 130 kilomètres au sud de Téhéran, est la principale ville religieuse d’Iran et le centre de formation des clercs chiites. La frappe contre le siège de l’Assemblée des Experts y ajoute une dimension symbolique à l’offensive : c’est précisément lors de la session destinée à refermer la crise de succession que le bâtiment a été touché. L’agence Tasnim a attribué l’attaque aux « criminels américano-sionistes », sans préciser le bilan humain ni l’état des membres de l’assemblée présents au moment des frappes.

Aucun successeur désigné

La session ayant été interrompue, aucun nouveau guide suprême n’a été nommé à ce stade. Le Conseil de direction intérimaire reste la seule structure de pouvoir en place. La Constitution iranienne ne prévoit pas de délai formel pour l’élection d’un guide en cas de vacance prolongée, mais elle impose à l’Assemblée des Experts de procéder à cette désignation dans les meilleurs délais.