Iran : la Russie nie avoir proposé un deal secret aux États-Unis

Un deal secret, un démenti fracassant, et une guerre en toile de fond. Les révélations de Politico sur une proposition russe reliant l’Iran à l’Ukraine plongent la diplomatie américano-russe dans une nouvelle zone de turbulences. Moscou a démenti avoir soumis à Washington une proposition d’échange confidentielle impliquant ses activités de renseignement en Iran, rejetant des révélations publiées par le média américain Politico en mars 2026.

Selon Politico, citant deux sources proches des discussions, l’émissaire russe Kirill Dmitriev aurait proposé que Moscou cesse de transmettre à Téhéran des coordonnées d’installations militaires américaines au Moyen-Orient, en contrepartie d’un arrêt de la fourniture de renseignements américains à l’Ukraine. Cette proposition aurait été présentée lors d’une réunion à Miami avec les envoyés de l’administration Trump Steve Witkoff et Jared Kushner. Dmitriev a qualifié l’information de « FAKE » sur les réseaux sociaux. La Maison-Blanche a refusé de commenter.

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Une coopération russo-iranienne documentée

Des responsables américains avaient confirmé, début mars 2026, que Moscou transmettait à Téhéran des données en temps réel sur les positions de navires et aéronefs américains dans le Golfe, depuis le déclenchement de l’opération militaire américano-israélienne contre Iran le 28 février 2026. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avait alors déclaré que les États-Unis « suivent tout » et intègrent ces éléments dans leurs plans opérationnels, sans confirmer explicitement la source russe.

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Depuis 2022, Iran fournit à la Russie des drones Shahed et des munitions d’artillerie utilisés en Ukraine ; en retour, Moscou a étendu sa coopération avec Téhéran en matière de technologie militaire et de partage de renseignements. Un traité de partenariat stratégique global de vingt ans, signé début 2025, a formalisé cette relation en y incluant des dispositions sur la coopération en matière de défense, sans établir de clause de défense mutuelle.

Un démenti dans la continuité des pratiques russes

Le Kremlin avait déjà rejeté des révélations du Wall Street Journal selon lesquelles Moscou fournissait à Téhéran des images satellites et des technologies de drones améliorées — des démentis ensuite contredits par des éléments de renseignement américains déclassifiés.

Politico indique également que Dmitriev aurait évoqué, lors de la même réunion à Miami, un transfert des stocks d’uranium enrichi iranien vers le territoire russe, proposition que Washington aurait rejetée. Les négociations entre Moscou et Washington sur un éventuel cessez-le-feu en Ukraine se poursuivent, sans accord à ce stade.