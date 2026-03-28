Iran : Trump humilie le prince MBS en plein forum d'investissement saoudien à Miami (vidéo)

Le président américain Donald Trump a publiquement raillé le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman (MBS), vendredi 27 mars 2026, lors d’un discours prononcé devant un forum d’investissement saoudien organisé à Miami, alors que Riyad presse Washington de maintenir sa campagne militaire contre Téhéran.

Devant le parterre d’hommes d’affaires, Trump a évoqué ses rencontres privées avec le prince héritier avant de lâcher : «Il ne pensait pas qu’il m’em****brasserait les fesses. Vraiment pas. Il pensait que je serais juste un autre président américain perdant, à la tête d’un pays qui décline. Mais maintenant il doit être gentil avec moi. Dites-lui d’être gentil avec moi». La saillie, rapportée par The Hill et plusieurs médias américains, a immédiatement suscité des réactions sur les réseaux sociaux, où des observateurs ont relevé qu’une telle moquerie publique à l’endroit d’un dirigeant du Golfe reste rarissime dans la politique américaine.

Une relation bâtie sur la réhabilitation de MBS

La brutalité du ton contraste avec les efforts déployés par Trump pour sortir le prince héritier de l’isolement diplomatique dans lequel l’avait plongé l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Tué dans le consulat saoudien d’Istanbul par des agents de Riyad, Khashoggi avait provoqué un séisme dans les relations américano-saoudiennes. En 2021, un rapport du bureau du directeur du renseignement national américain (ODNI) avait conclu que MBS avait approuvé l’opération.

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Trump avait alors refusé de sanctionner le prince héritier. Selon le livre Rage du journaliste Bob Woodward, il aurait déclaré avoir «sauvé» MBS en empêchant le Congrès d’agir. En novembre 2025, lors de la première visite officielle du prince héritier à la Maison-Blanche depuis 2018, Trump avait affirmé devant les caméras que MBS «ne savait rien» du meurtre, désignant l’Arabie saoudite comme «alliée majeure hors-OTAN» et s’engageant à attirer jusqu’à 1 000 milliards de dollars d’investissements saoudiens aux États-Unis.

L’Iran, clé du rapport de force entre les deux hommes

Ce sont précisément les enjeux liés à l’Iran qui placent MBS en position de demandeur face à Washington. Selon le New York Times, le prince héritier a exhorté Trump à poursuivre la campagne militaire contre Téhéran jusqu’au renversement du régime des mollahs, redoutant qu’un retrait américain prématuré ne laisse l’Arabie saoudite face à un Iran «enhardi et furieux». Cette dépendance saoudienne vis-à-vis de la protection militaire américaine constitue le rapport de force que Trump a verbalisé sans détour devant le forum de Miami.

Le discours s’est conclu par une remarque sur Cuba — «Cuba, c’est le prochain, mais faites semblant que je n’ai pas dit ça» — tandis qu’aucune réaction officielle de Riyad n’avait été communiquée au moment de la publication. La question de l’intégration de l’Arabie saoudite dans une éventuelle coalition autour du détroit d’Ormuz reste pendante, alors que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivent en parallèle des opérations militaires.