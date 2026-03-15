Kylian Mbappé taquine Thierry Henry après sa vidéo d’entraînement virale

Samedi 14 mars 2026, Thierry Henry poste une vidéo d’entraînement intense sur Instagram : une heure de musculation avec gilet lesté. Mbappé, son compatriote qui le considère comme une référence depuis ses débuts, répond immédiatement par une pique bienveillante.

La vidéo d’entraînement qui fait le tour du web

Henry a publié samedi une séance de musculation remarquée accompagnée d’un message simple : « Travaillez dur, mangez bien, pas de sucre ». Les photos torse nu ont surpris les abonnés par le physique toujours affûté de l’ancien joueur. David Beckham, Rudy Gobert, Axel Witsel et Louis Saha ont tous réagi, tandis que Mbappé, fidèle à son humour, a commenté : « Ah ouais, le vieux j’ai capté ». Thierry Henry a répondu par un mot résumant sa philosophie : « Discipline ».

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Les deux légendes du foot français et leur relation de transmission

La relation entre Mbappé et Henry dépasse le simple respect entre générations. Henry, retraité depuis 2014, a défendu publiquement le capitaine de l’équipe de France face aux critiques, affirmant que Mbappé était jugé avec une sévérité disproportionnée. L’ancien attaquant d’Arsenal a déclaré que son compatriote « offrait du caviar aux gens » mais subissait des reproches après un seul mauvais match. Cette posture de mentor s’exprime régulièrement dans leurs échanges en ligne, où Henry arbore le rôle du père spirituel du football français.

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Mbappé face à Henry et l’enjeu de la Coupe du Monde 2026

Statistiquement, Kylian Mbappé a dépassé Thierry Henry comme deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, avec 55 buts en 94 sélections contre 51 buts en 123 matches pour Henry. Cette performance place Mbappé parmi les attaquants les plus prolifiques de l’histoire tricolore et montre son rôle central dès son plus jeune âge. Les comparaisons avec Henry soulignent aussi l’influence qu’a Mbappé sur la nouvelle génération du football français.

Actuellement, Mbappé est limité par une entorse au genou gauche et suit un programme de rééducation à Madrid. Malgré l’incertitude, des experts estiment qu’il pourrait être disponible pour le Mondial, confirmant son importance pour l’équipe.