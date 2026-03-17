La France paie déjà le prix de la guerre en Iran : les taux d'emprunt à leur plus haut depuis 2011

Le taux d’emprunt à dix ans de la France a atteint 3,7 % cette semaine, un niveau inédit depuis 2011. La remontée, brutale, est directement liée au conflit armé déclenché le 28 février 2026 par des frappes américano-israéliennes sur le territoire iranien.

Depuis le début des opérations militaires, le prix du baril de Brent est passé de 65 à plus de 80 dollars. Le gaz a doublé. La cause immédiate : les menaces pesant sur le détroit d’Ormuz, point de passage d’environ un cinquième du pétrole mondial, dont la fermeture partielle a conduit l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à qualifier la situation de perturbation la plus grave de l’histoire des approvisionnements pétroliers, avec une réduction estimée à au moins 10 millions de barils par jour.

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Les marchés obligataires européens absorbent le choc

Les investisseurs européens anticipent un retour de l’inflation importée, ce qui se traduit mécaniquement par une hausse des rendements souverains. Le taux français sur les obligations assimilables du Trésor (OAT) à dix ans s’établissait à 3,2 % avant le déclenchement du conflit. En moins de trois semaines, il a progressé de 50 points de base. L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne enregistrent des tensions similaires sur leurs propres marchés obligataires.

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Ce mouvement reflète trois dynamiques simultanées : la résurgence d’une inflation par les coûts énergétiques, une prime de risque géopolitique en hausse, et un repositionnement des portefeuilles institutionnels vers les actifs liquides au détriment des obligations longues.

Une charge de la dette qui menace de dépasser l’éducation nationale

L’institut de conjoncture Rexecode a chiffré les conséquences budgétaires pour la France. Si les taux se maintiennent à ce niveau, le surcoût atteindrait 1,5 milliard d’euros dès 2026, puis environ 4 milliards supplémentaires en 2027. La charge de la dette deviendrait alors le premier poste de dépenses de l’État, devant l’Éducation nationale et le budget de la Défense.

Le gouvernement français n’a pas encore révisé sa trajectoire budgétaire pour intégrer ce scénario. La prochaine loi de finances rectificative, attendue au printemps 2026, constituera le premier cadre officiel d’ajustement.