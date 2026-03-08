La Russie a vendu les trois quarts de son or et mobilise des mines en Afrique

En janvier 2026, la Banque centrale russe est devenue le premier vendeur d’or mondial parmi les banques centrales, selon le World Gold Council : 9 tonnes cédées en un seul mois. Une tendance engagée depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022.

71 % des réserves du fonds souverain liquidées en trois ans

Le Fonds national de richesse russe (NWF) a vu ses réserves d’or passer de 554,9 à 160,2 tonnes entre mai 2022 et janvier 2025, selon des données du ministère russe des Finances analysées par le Moscow Times. Une contraction de 71 % en moins de trois ans : 196 tonnes cédées en 2023, 171 en 2024.

John Kennedy, directeur de recherche au programme Défense & Sécurité de RAND Europe, replace les faits dans leur contexte : « Au moment du déclenchement du conflit en février 2022, la Russie accumulait de l’or plus vite que n’importe quel autre pays depuis une décennie. »

Le pétrole sous pression, l’or comme levier

Le brut russe Urals se négocie sous les 35 dollars le baril, soit 60 % de son niveau d’octobre 2025, selon Bloomberg. Face à un déficit budgétaire qui pourrait atteindre 3,5 % du PIB en 2025 — sept fois l’estimation initiale —, Moscou vend or et devises à hauteur de 12,8 milliards de roubles par jour depuis janvier 2026.

Des mines en Afrique dans le dispositif aurifère russe

Selon un rapport de RAND Europe, des intérêts russes détiendraient des participations dans des mines d’or en République centrafricaine, au Mali et au Burkina Faso. Le groupe Wagner aurait supervisé la production de plusieurs dizaines de tonnes d’or par an sur le continent, avec une revente via des sociétés écrans permettant d’accéder à des liquidités malgré les sanctions.

Kennedy précise : « Moscou utilise l’or pour accéder aux biens essentiels, tout en conservant une influence considérable sur la production d’or en Asie centrale et en Afrique. »

Le prochain rapport du World Gold Council, attendu en avril 2026, précisera si le rythme de vente s’est maintenu.