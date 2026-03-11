Ce mercredi 11 mars, Andreï Removitch Belooussov, ministre russe de la défense, a confirmé avoir intercepté deux missiles de croisière à longue portée Storm Shadow fournis à l’Ukraine par la Grande-Bretagne. Ces missiles auraient été détruits entre le mardi 10 et ce jour. L’information a été publiée ce jour par l’agence de presse RIA Novosti, l’une des plus importantes agences de presse de Russie avec TASS et Interfax.

Cette information a été dévoilée à la suite d’une attaque menée par l’Ukraine contre une installation industrielle située dans la région de Briansk, en Russie. Cette frappe ukrainienne visait à impacter, pour ne pas dire détruire, un site considéré comme central par les renseignements ukrainiens dans la fabrication de composants pour missiles.

Une frappe ukrainienne fait 6 mots dans la région de Briansk, en Russie

Cette frappe aurait eu d’importantes répercussions sur la zone. En effet, 6 personnes seraient décédées au cours de cette opération ukrainienne. En outre, 42 personnes auraient été blessées. Sur place, les secours sont intervenus rapidement afin de prendre en charge les victimes et les blessées.

Les informations concernant l’interception de ces deux missiles britanniques Storm Shadow n’a toutefois pu être confirmée. En effet, ces informations proviennent uniquement de sources russes et, à date, ni Kiev ni l’armée britannique n’a été en mesure de vérifier et confirmer ces révélations.

De l’arlemement britannique aurait été intercepté

Seule certitude, la région de Briansk, frontalière entre l’Ukraine et la Russie, est le théâtre de frappes de plus en plus régulières. Ces frappes sont attribuées aux forces ukrainiennes, qui accusent, de leur côté, la région d’être l’un des endroits les plus prolifiques pour la Russie, en matière de développement industriel en faveur de l’armement.

La guerre en Ukraine en est à sa quatrième année. Selon les chiffres les plus récents, entre 500 et 600 000 personnes seraient décédées depuis le début de ce conflit, en 2022. Il s’agit du conflit le plusmeurtrier sur le sol européen, depuis la fin de la seconde guerre mondiale.