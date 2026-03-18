LDC : Lamine Yamal bat le record de Mbappé et devient le plus jeune joueur à atteindre 10 buts

Auteur de son 10e but en Ligue des Champions mercredi soir sur penalty lors de la large victoire du FC Barcelone face à Newcastle (7-2) au Camp Nou, Lamine Yamal est devenu, à 18 ans et 248 jours, le plus jeune joueur de l’histoire de la compétition à franchir ce cap. L’ailier espagnol efface du même coup le nom de Kylian Mbappé des tablettes.

Avant d’en arriver là, c’est Kylian Mbappé qui détenait ce record de précocité. L’attaquant français l’avait établi à 18 ans et 350 jours, entre son passage à l’AS Monaco et au Paris Saint-Germain, s’imposant pendant des années comme l’étalon de la jeunesse décisive en Ligue des Champions. Yamal, lui, efface cette référence avec 102 jours d’avance.

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Un penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps

Dans une première période animée, c’est après visionnage de la VAR qu’un accrochage entre Kieran Trippier et Raphinha a engendré un penalty pour le Barça. Lamine Yamal, malgré le plongeon d’Aaron Ramsdale du bon côté, a transformé sa tentative à la 45e+7 minute, devenant par la même occasion le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 10 buts en Ligue des Champions, à 18 ans et 248 jours.

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Auteur de 8 matchs et 5 buts en Ligue des Champions cette saison, l’ailier blaugrana signe ainsi le 10e but de sa carrière dans la compétition. Ce but était d’autant plus nécessaire qu’il intervenait dans un contexte tendu : c’est un back-heel mal inspiré de Yamal lui-même qui avait permis à Newcastle d’égaliser à la 28e minute.

La suite du match a tourné à la démonstration. Au retour des vestiaires, le Barça a accentué son avance via une contre-attaque rapide de Fermín López (51e), puis Robert Lewandowski a inscrit un doublé (56e, 61e) avant que Raphinha ne clôture la marque (72e). Les Barcelonais se qualifient pour les quarts de finale sur un score cumulé de 8-3 sur les deux matchs.

Une trajectoire record qui s’accélère

Le record de ce soir poursuit une série : Yamal a désormais brisé trois records en Ligue des Champions en l’espace de huit jours. Il y a une semaine, lors du match aller à St James’ Park, il était devenu le plus jeune joueur à disputer 30 matchs dans la compétition, à 18 ans et 240 jours, dépassant Warren Zaïre-Emery qui avait atteint ce cap à 19 ans et 227 jours.

À l’échelle de la saison, selon le site officiel du FC Barcelone, Yamal est également devenu le plus jeune joueur à marquer lors de deux matchs consécutifs en phase à élimination directe de la Ligue des Champions.

Le Barça vers un choc face à l’Atlético

Un choc entre le Barça et l’Atlético de Madrid est attendu : l’Atlético s’est déjà imposé en huitième de finale contre Tottenham (7‑5 sur l’ensemble des deux matchs après une victoire 5‑2 au match aller et une défaite 3‑2 au retour). Lamine Yamal, qui vient de dépasser Kylian Mbappé dans plusieurs classements de précocité en Ligue des champions, pourrait encore battre d’autres records dans la compétition.