Le fils de Netanyahou doit se battre en Iran selon un proche de Trump qui veut son expulsion

Steve Bannon, ancien conseiller de la Maison Blanche et figure du mouvement MAGA, a appelé le Department of Homeland Security (DHS) à expulser Yair Netanyahu, fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, des États-Unis pour l’envoyer combattre contre l’Iran. L’ex-stratège de Donald Trump a tenu ces propos ces derniers jours, d’abord lors de la Conservative Political Action Conference (CPAC) au Texas, puis dans son émission War Room, selon le magazine américain Newsweek.

Dans cette séquence relayée par le média américain, Steve Bannon a dénoncé le fait que, selon lui, « les enfants des autres » seraient envoyés au front pendant que ceux des dirigeants et des élites politiques restent à l’écart. Il a également exhorté plusieurs alliés arabes des États-Unis, notamment les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite, à engager leurs propres forces dans le conflit. Aucune déclaration officielle du DHS ne faisait toutefois état, à ce stade, d’une mesure visant Yair Netanyahu.

Une sortie politique sans traduction officielle

Les propos de Steve Bannon interviennent alors que la guerre impliquant Israël et l’Iran continue d’alimenter les tensions au sein de la droite américaine sur le degré d’implication militaire que Washington devrait accepter. Dans ce débat, le nom de Yair Netanyahu revient comme symbole politique plus que comme cible d’une procédure engagée.

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Aucun document officiel accessible ne confirme en effet l’ouverture d’une démarche d’expulsion à son encontre. Aux États-Unis, une telle mesure relève d’un cadre juridique précis en matière d’immigration et ne peut reposer sur une simple déclaration politique ou médiatique. À ce stade, les éléments disponibles confirment donc les propos de Bannon, mais pas l’existence d’une action administrative engagée contre le fils du dirigeant israélien.

Une polémique relancée par son exposition politique

La nouvelle sortie de Steve Bannon intervient aussi alors que Yair Netanyahu reste très visible dans les sphères conservatrices internationales. Des médias israéliens ont rapporté récemment sa présence à des événements politiques proches du camp national-conservateur en Europe, notamment dans le cadre de rassemblements liés à la CPAC.

À ce stade, la conséquence concrète la plus immédiate de cette affaire demeure politique et médiatique : les propos de Steve Bannon ravivent à la fois les critiques sur les privilèges attribués à la famille Netanyahu et les fractures qui traversent le camp pro-Trump sur les conflits au Moyen-Orient. Aucune décision officielle des autorités américaines n’a cependant été annoncée à ce jour.