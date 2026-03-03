Le groupe Dangote finalise un accord avec un groupe chinois pour 1 000 camions GNC

Le groupe Dangote a conclu un nouvel accord avec le constructeur chinois BAIC Foton pour l’acquisition de plus de 1 000 véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). La transaction, négociée via Kewalram Autos, porte sur des tracteurs et semi-remorques destinés aux opérations logistiques du groupe au Nigeria et en Afrique subsaharienne.

Cette commande fait suite à l’achat, l’année précédente, de 4 000 camions GNC affectés principalement à la distribution de carburant à travers le territoire nigérian. Le nouvel accord élargit le périmètre d’application : les véhicules commandés serviront en priorité au réseau de distribution de Dangote Cement, la branche cimentière du groupe, tout en soutenant les activités industrielles et logistiques plus larges de la holding en Afrique subsaharienne.

Un accord qui dépasse la seule livraison de véhicules

Le contrat ne se limite pas à la fourniture de camions. Il inclut la maintenance après-vente, le support technique et un volet relatif au développement d’une infrastructure d’assemblage locale. Les deux parties ont également évoqué des coentreprises potentielles dans le domaine des nouvelles énergies, sans que des engagements formels aient été annoncés à ce stade.

Publicité

Les négociations se sont tenues à Pékin lors d’une réunion de haut niveau. La délégation de Dangote était conduite par Aliko Dangote, président du groupe. Du côté chinois, Chang Rui, directeur général du groupe BAIC et président de BAIC Foton, a conduit les discussions, accompagné du vice-président exécutif Lu Zhenghua et de Fu Jun, vice-président et président de BAIC Foton International. La coordination a été assurée par Anil Sahgal, directeur général de Kewalram Mobility.

Le GNC comme axe central de la stratégie logistique

Le choix du GNC répond à deux objectifs affichés par le groupe : réduire les dépenses en carburant et abaisser les émissions de carbone de sa flotte. Le Nigeria, qui dispose de réserves importantes de gaz naturel, développe progressivement les infrastructures nécessaires à l’usage du GNC dans le transport lourd. Dangote Group est l’un des premiers groupes industriels privés du continent à déployer cette technologie à cette échelle.

Fondé par Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique selon le classement Forbes, le groupe est présent dans le ciment, la pétrochimie, l’agroalimentaire et l’énergie. Sa raffinerie de Lagos, opérationnelle depuis 2024, est la plus grande d’Afrique.

Les prochaines étapes porteront sur le déploiement effectif des véhicules et la mise en place des infrastructures d’assemblage et de maintenance prévues dans l’accord.