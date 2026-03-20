Le Nigeria accepte d'accueillir des migrants et criminels expulsés du Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé, jeudi 19 mars 2026, avoir conclu un accord avec les autorités nigérianes afin de faciliter le renvoi de migrants en situation irrégulière vers le Nigeria. Cette annonce est intervenue lors de la visite d’État du président nigérian Bola Tinubu au Royaume-Uni, où il a notamment rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Selon le ministère britannique de l’Intérieur (Home Office), cet accord vise à simplifier les procédures de retour pour plusieurs catégories de personnes, dont les migrants sans titre de séjour, les demandeurs d’asile déboutés et les ressortissants condamnés. « Les personnes en situation irrégulière, les criminels étrangers et les demandeurs d’asile déboutés seront expulsés beaucoup plus facilement », a indiqué l’administration britannique dans un communiqué.

Reconnaissance de nouveaux documents pour accélérer les expulsions

Le dispositif repose notamment sur la reconnaissance par le Nigeria d’un document d’identification délivré par le Royaume-Uni aux personnes ne disposant pas de passeport valide. Jusqu’à présent, les autorités britanniques devaient attendre l’émission de laissez-passer consulaires par Abuja pour procéder à une expulsion.

Publicité

Avec cette évolution, les autorités britanniques pourront engager plus rapidement les procédures de renvoi vers le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique. Le Home Office précise que cette mesure vise à réduire les délais administratifs et à augmenter le nombre d’expulsions effectives.

La visite du Président Tinubu

Le président nigérian Bola Tinubu a effectué une visite d’État au Royaume-Uni les 18 et 19 mars 2026. Il s’agissait de la première visite de ce type pour un dirigeant nigérian depuis près de quarante ans. Reçu à Londres par le Premier ministre britannique Keir Starmer, le dirigeant nigérian a échangé avec les autorités britanniques sur plusieurs dossiers bilatéraux, dont la coopération en matière de migration et de sécurité. C’est à l’issue de cette séquence diplomatique que le gouvernement britannique a annoncé un accord destiné à faciliter les procédures de retour de certaines catégories de ressortissants nigérians depuis le Royaume-Uni.