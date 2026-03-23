Les 10 meilleurs aéroports d'Afrique en 2026 selon Skytrax

L’organisme international de notation Skytrax a publié le 18 mars 2026 son classement des meilleurs aéroports africains. Skytrax évalue les aéroports sur la base de près de treize millions de votes de passagers annuels, portant sur des critères tels que la qualité des services, la propreté, les installations commerciales et l’efficacité administrative.

L’aéroport international du Cap arrive en première position, suivi par l’aéroport O.R. Tambo de Johannesburg, qui fonctionne comme principal carrefour aérien continental. En troisième position, l’aéroport Marrakech-Menara s’impose comme nœud majeur du tourisme régional. L’aéroport international King Shaka de Durban occupe la quatrième place, tandis que l’aéroport Mohammed V de Casablanca se classe cinquième.

La domination sud-africaine et marocaine

L’Afrique du Sud place quatre aéroports dans ce top dix. Ces installations bénéficient d’infrastructures modernisées et d’une gestion axée sur l’efficacité opérationnelle, deux critères centraux dans la méthodologie d’évaluation de Skytrax. Le Maroc, pour sa part, s’appuie sur sa position géographique stratégique entre l’Afrique et l’Europe pour justifier la présence de deux aéroports dans le classement.

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Le palmarès confirme la prédominance de deux pays : l’Afrique du Sud et le Maroc concentrent six des dix meilleures installations du continent.

Une présence diversifiée à travers le continent

Au-delà de ces deux nations, six autres États figurent au classement. L’aéroport du Caire (Égypte) se positionne en sixième place, confirmant l’importance du trafic nord-africain. L’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam (Maurice) entre en septième position, tandis que Kigali (Rwanda) avance en huitième place, réputée pour sa qualité de service. L’aéroport d’Addis-Abeba Bole (Éthiopie) suit en neuvième position, complétant le tableau celui d’Ivato à Antananarivo (Madagascar), qui a bénéficié de rénovations récentes et figure au dixième rang.

Cette répartition reflète l’amélioration progressive des infrastructures aéroportuaires africaines et l’enjeu croissant de la connectivité pour le continent. Les aéroports classés desservent plus de deux milliards de passagers annuels cumulés, selon les données du secteur.

Le classement complet des dix meilleures aéroports en 2026 selon Skytrax