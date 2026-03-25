L'Europe menacée : la Russie installe quatre bases de drones longue portée en Biélorussie

Volodymyr Zelensky a révélé lundi 23 mars que Moscou prévoyait de déployer quatre stations de contrôle au sol pour drones d’attaque longue portée sur le territoire biélorusse, selon des informations transmises au président ukrainien par le chef du renseignement militaire, le général Oleh Ivashchenko. Une annonce qui élargit le périmètre de la menace aérienne bien au-delà des frontières ukrainiennes.

« Nous disposons d’informations claires indiquant que la Russie planifie un déploiement supplémentaire de stations de contrôle au sol pour drones longue portée, notamment quatre stations en Biélorussie », a écrit Zelensky sur Telegram, précisant avoir instruit Ivashchenko d’en informer les partenaires internationaux de Kiev.

Une infrastructure qui étend la portée des frappes vers l’Ouest

Ces stations de contrôle constituent un maillon essentiel des opérations de drones russes. Elles permettent de maintenir la liaison de commandement avec les appareils en vol sur de longues distances, en s’appuyant sur des relais au sol. Selon les services de renseignement ukrainiens, depuis au moins mi-2025, des drones russes opèrent déjà via l’infrastructure télécom civile biélorusse — leurs systèmes embarquant des modems configurés sur les réseaux mobiles locaux pour prolonger leur rayon d’action vers le nord et l’ouest de l’Ukraine.

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Le type d’appareil principalement concerné est le Shahed, drone de conception iranienne intégré dans l’arsenal russe sous la désignation Geranium-2. Avec une portée théorique pouvant dépasser 1 800 kilomètres, ces engins lancés depuis la Biélorussie placeraient une large partie de l’Europe centrale et occidentale — Pologne, Allemagne, pays baltes — dans leur rayon opérationnel.

Minsk, nouveau pivot logistique de la guerre aérienne

La Biélorussie joue depuis le début du conflit un rôle d’appui à l’effort de guerre russe. C’est depuis son territoire que les troupes de Moscou avaient lancé leur offensive initiale vers Kiev en février 2022. Depuis, Minsk a progressivement intégré son appareil industriel et ses infrastructures dans le soutien logistique à la Russie : plus de 3 000 entreprises biélorusses auraient été mobilisées à cet effet, selon les autorités ukrainiennes. En décembre 2025, il a également été rapporté que la Biélorussie construisait une usine de munitions destinée à alimenter les deux armées.

En septembre 2025, des drones russes avaient pénétré l’espace aérien polonais depuis le territoire biélorusse, contraignant Varsovie à fermer temporairement sa frontière avec Minsk et à saisir le Conseil de sécurité de l’ONU. Cet incident avait conduit la Pologne à annoncer un programme de fortifications anti-drones le long de sa frontière est, d’un montant de deux milliards d’euros.

Zelensky a averti que Kiev apporterait une réponse concrète si ces projets se concrétisaient, sans en préciser la nature. Le renseignement militaire ukrainien doit prochainement communiquer aux partenaires les éléments techniques qu’il est en mesure de rendre publics.