Levée de fonds : le Mali dépasse ses objectifs avec 53 milliards FCFA

Le Mali a récemment mobilisé 53,673 milliards de FCFA lors d’une adjudication de bons et obligations assimilables du Trésor organisée sur le marché régional de la dette publique de l’Union économique et monétaire ouest‑africaine (UEMOA), selon un compte‑rendu diffusé mercredi par Umoa‑Titres, l’agence régionale en charge de la gestion de ces émissions.

Cette opération, qui visait initialement à lever 50 milliards de FCFA, a suscité un fort intérêt des investisseurs, avec 98,286 milliards de FCFA de soumissions au total, soit un taux de couverture de 196,57 %, d’après le document.

Résultats détaillés de l’adjudication

Dans le détail, les Bons du Trésor (BAT) à 364 jours ont attiré 44,848 milliards de FCFA de soumissions, mais seules 15,585 milliards ont été retenues, avec un rendement moyen pondéré de 6,19 %. Le solde du montant mobilisé provient d’obligations assimilables du Trésor (OAT) à moyen et long termes, réparties sur des échéances de trois et cinq ans, précise Umoa‑Titres.

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Les adjudications successives de titres publics constituent une source récurrente de financement pour la trésorerie de l’État malien. En 2025, Bamako avait déjà organisé plusieurs levées de fonds sur ce même marché régional, dont une mobilisation de 43,999 milliards de FCFA et une autre de 38,2 milliards de FCFA, dépassant à chaque fois les objectifs initiaux fixés par les autorités maliennes.

Un outil de financement régulier

Le recours systématique aux adjudications de titres auprès d’investisseurs de la zone UEMOA – qui incluent des banques et institutions financières de pays membres – permet au Mali d’accéder à des liquidités indispensables pour financer ses besoins budgétaires à court et moyen terme. Cet usage fréquent du marché régional s’aligne sur le calendrier de mobilisation de ressources annoncé pour 2026, qui prévoit des émissions régulières tout au long de l’année, avec un objectif global ambitieux.

Les adjudications offrent aussi la possibilité de diversifier les maturités de la dette, en combinant des instruments à court terme (BAT) et des obligations à moyen et long termes (OAT). Cette diversification aide à amortir les échéances de remboursement et à répartir le service de la dette sur plusieurs années, selon les modalités fixées par le Trésor malien.

Perspectives pour le financement public

Le prochain rendez‑vous pour les acteurs du marché régional sera l’une des prochaines adjudications prévues dans le calendrier d’émissions Umoa‑Titres. Ce dernier doit encore être précisé par l’agence pour les mois à venir, mais l’État malien peut s’attendre à poursuivre ses opérations de financement dans la même configuration, en s’appuyant sur la participation d’investisseurs de la sous‑région.