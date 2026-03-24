Liverpool : Mohamed Salah annonce son départ en fin de saison

Mohamed Salah a annoncé le 24 mars 2026 qu’il quitterait Liverpool à la fin de la saison 2025-26. L’attaquant égyptien a délivré cette nouvelle directement aux supporters dans un message vidéo partagé sur les réseaux sociaux, justifiant cette transparence par son respect envers les fans.

« Malheureusement, le jour est venu. C’est la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison », a déclaré Salah dans la vidéo.

Neuf ans de domination offensive

Arrivé à Liverpool en 2017 en provenance de l’AS Roma, Salah s’y est imposé comme l’une des figures emblématiques du club. Dès sa première saison, il a marqué 44 buts, un total que seul Ian Rush a surpassé dans l’histoire du club avec 47 réalisations en 1983-1984. Au cours de sa présence à Anfield, l’ailier a remporté deux titres de Premier League, la Ligue des champions en 2019, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

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En novembre 2025, Salah a atteint les 250 buts sous le maillot rouge, devenant seulement le troisième joueur de l’histoire du club à franchir ce cap après Ian Rush et Roger Hunt. En League des champions, il est devenu le premier africain à franchir le cap des 50 buts.

Une décision mûrement réfléchie

L’international égyptien a exprimé le poids émotionnel de cette décision. « Partir n’est jamais facile. Tu m’as fait passer le meilleur moment de ma vie », a-t-il confié aux supporters, avant d’ajouter que Liverpool resterait « toujours ma maison pour moi et ma famille ».

Selon le communiqué du club, Salah a souhaité annoncer son départ « dès que possible afin d’apporter de la transparence sur son avenir ». Liverpool a confirmé cette volonté d’information rapide en reconnaissance du lien que le joueur entretient avec les supporters.

Les mois décisifs avant le départ

La saison 2025-26 en cours constitue la dernière campagne de Salah dans la compétition en rouge. Le club aura jusqu’à l’été 2026 pour s’adapter à son absence et repenser sa stratégie offensive. L’attaquant devrait rester impliqué dans les objectifs de Liverpool jusqu’à la fin de saison, notamment en vue des compétitions en cours.