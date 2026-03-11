L'ONU accuse Trump d'un « discours de haine raciste » — ce que dit vraiment le rapport

Le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a publié mercredi 11 mars un rapport mettant en cause le président américain Donald Trump et d’autres responsables politiques pour leur « discours de haine raciste » à l’égard des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile aux États-Unis.

Ce que le CERD reproche concrètement

L’organe onusien, composé de 18 experts indépendants, dénonce l’usage d’un « langage déshumanisant » et de stéréotypes présentant les migrants « comme des criminels ou comme un fardeau » — des propos attribués à des responsables politiques « au plus haut niveau de l’État, en particulier par son président ». Selon le comité, cette rhétorique « encourage l’intolérance et peut inciter à la discrimination raciale et à des crimes haineux ».

675 000 expulsions et des accusations de profilage racial

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, au moins 675 000 personnes auraient été expulsées, selon le rapport. Le CERD dénonce un « recours systématique au profilage racial » par les agents de l’ICE et d’autres forces déployées dans les opérations d’immigration, ciblant en priorité des personnes d’origine hispanique, africaine ou asiatique. Le comité déplore également la mort en détention d’au moins 29 migrants en 2025.

Des conditions de détention jugées « inhumaines »

Le rapport s’alarme des conditions dans les centres de rétention, décrites comme « inhumaines », avec des soins médicaux jugés inadéquats. Le CERD critique aussi la suppression de directives protégeant les abords des écoles, hôpitaux et institutions religieuses des opérations d’immigration.

Ce que le comité demande à Washington

Le CERD exhorte les États-Unis à suspendre ces opérations et à mener « des enquêtes efficaces, approfondies et impartiales » sur les violations présumées. Il appelle également Washington à condamner publiquement la discrimination raciale. La Maison-Blanche n’a pas répondu publiquement aux conclusions du rapport au moment de la publication.