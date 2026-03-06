Maroc : Mohamed Ouahbi succède à Walid Regragui à la tête des Lions de l’Atlas

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé jeudi 5 mars 2026 la nomination de Mohamed Ouahbi comme nouveau sélectionneur national des Lions de l’Atlas, en remplacement de Walid Regragui, dont la collaboration avec l’équipe nationale a pris fin après plus de trois années à la tête de la sélection senior.

La décision a été rendue publique à l’occasion d’une conférence de presse organisée au Complexe Mohammed VI de football à Salé, où la fédération a également rendu hommage à Regragui pour son engagement et son impact sur le football marocain.

Une page se tourne pour les Lions de l’Atlas

Walid Regragui avait pris les commandes de l’équipe nationale marocaine le 31 août 2022. Son mandat aura été marqué par plusieurs performances historiques, notamment une demi‑finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une première pour une sélection africaine et arabe, et l’accès à la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée à domicile.

Lors de la cérémonie de passation, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a souligné que le départ de Regragui intervenait dans une dynamique de réflexion et de préparation du futur de la sélection. Selon la fédération, son travail a permis « de rompre avec la logique de la simple participation pour adopter celle des réalisations et des exploits », un bilan que l’institution a voulu saluer avant d’ouvrir un nouveau cycle sous la direction de Ouahbi.

Regragui lui‑même a commenté sa décision dans une courte allocution : « Mon départ, aujourd’hui, est une logique d’évolution et non pas de renoncement, le tout pour le bien de notre football », a‑t‑il déclaré, expliquant qu’il avait pour objectif de faire grandir l’équipe et de lui inculquer « la culture de la gagne ». « J’ai toujours donné le meilleur de moi‑même et fait preuve de l’engagement total que cette équipe mérite », a affirmé l’ancien sélectionneur.

L’ancien entraîneur des U20 nommé sélectionneur national

Quarantenaire expérimenté, Mohamed Ouahbi arrive à la tête des Lions de l’Atlas après avoir dirigé l’équipe des moins de 20 ans du Maroc vers un titre de champion du monde U‑20 en octobre 2025, une première dans l’histoire des sélections nationales marocaines à ce niveau.

La FRMF a motivé son choix par la nécessité d’assurer continuité sportive et intégration des jeunes talents au sein de l’équipe senior. Ouahbi, qui aura désormais la responsabilité de conduire la sélection vers la Coupe du monde 2026, doit aussi s’atteler à solidifier l’équipe dans la perspective de ses prochains matches et compétitions internationales.

Selon la fédération, cette nomination intervient dans le cadre d’une feuille de route visant à renforcer la transition entre les équipes de jeunes et la sélection A, ainsi qu’à soutenir un projet de développement cohérent pour le football national.

Défis immédiats et calendrier

La nomination de Ouahbi survient à moins de quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, programmée du 11 juin au 19 juillet aux États‑Unis, au Canada et au Mexique, où le Maroc est engagé dans le groupe C face au Brésil, à l’Écosse et à Haïti.

Avant l’ouverture de la phase finale mondiale, la sélection nationale doit disputer deux matches amicaux de préparation fin mars, contre l’Équateur puis le Paraguay, des rencontres qui constitueront les premiers tests du nouveau staff sous la direction de Ouahbi.

Cette transition marque ainsi une nouvelle étape pour le football marocain, alors que les Lions de l’Atlas s’apprêtent à aborder une échéance majeure avec un encadrement renouvelé, sur fond de défis sportifs et d’ambitions pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire.