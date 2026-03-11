Maroc : qui sont les trois milliardaires les plus riches en 2026 ?

Trois Marocains figurent au classement Forbes des milliardaires mondiaux 2026. Othman Benjelloun, 93 ans, reste en tête avec 1,7 milliard de dollars, devant Aziz Akhannouch et Anas Sefrioui.

Benjelloun résiste, mais son avance se réduit

Patron du groupe financier Bank of Africa, Othman Benjelloun conserve la première place du palmarès marocain. Sa fortune s’établit à 1,7 milliard de dollars selon Forbes 2026, en recul par rapport aux 1,9 milliard enregistrés lors d’un précédent classement Forbes Middle East. Derrière lui, le Premier ministre Aziz Akhannouch affiche 1,6 milliard de dollars, fruit de son empire pétrolier Akwa Group. Seulement 100 millions de dollars séparent désormais les deux hommes.

Chef du gouvernement marocain depuis 2021, Aziz Akhannouch est également propriétaire majoritaire du groupe Akwa, conglomérat fondé par son père actif dans le pétrole, le gaz et les produits chimiques. Diplômé d’un MBA de l’Université de Sherbrooke, il évolue dans un périmètre familial élargi : son épouse Salwa Idrissi dirige les franchises Gucci, Gap et Ralph Lauren au Maroc. Sa double casquette d’homme d’État et de grand patron ne manque pas de susciter des critiques sur un possible conflit d’intérêts, soulevé par plusieurs analystes et responsables politiques.

Sefrioui et l’immobilier, troisième pilier de la fortune marocaine

Anas Sefrioui, fondateur du groupe immobilier Addoha, complète ce trio avec une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars. Son groupe reste l’un des premiers promoteurs immobiliers du continent africain. Selon Forbes, le Maroc est l’un des rares pays africains à aligner trois représentants simultanément dans ce classement mondial.

Son parcours reste pourtant remarquable. Né à Fès, il quitte le lycée à 15 ans pour aider son père à gérer les mines de ghassoul, une argile naturelle utilisée dans les produits de beauté et la pharmacie. C’est cette expérience qui lui forge ses premières compétences entrepreneuriales avant de fonder Addoha en 1988. Le groupe prend véritablement son essor dans les années 1990-2000, porté par des contrats gouvernementaux visant à développer des logements sociaux à bas coût au Maroc.

Au fil des années, Sefrioui diversifie ses activités bien au-delà du logement abordable. Addoha développe une offre haut de gamme via sa marque Prestigia, et étend ses opérations en Afrique subsaharienne, avec des projets actifs en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée, au Gabon et au Cameroun. Plus récemment, il a engagé 300 millions de dollars dans un vaste projet immobilier de luxe à Abidjan, autour de quatre tours résidentielles de 20 étages baptisées « Les Tours Éléphants », marquant un tournant stratégique vers le premium en Afrique de l’Ouest. Sa fille Kenza occupe aujourd’hui le poste de vice-présidente du groupe.

L’Afrique, nouveau terrain de jeu des milliardaires

Le continent africain compte désormais 23 milliardaires recensés par Forbes 2026, pour une fortune cumulée de 126,7 milliards de dollars. Des économies comme le Nigeria, l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc concentrent l’essentiel de ces fortunes, bâties dans des secteurs aussi variés que le ciment, les télécoms, l’énergie et l’immobilier. À l’échelle mondiale, Elon Musk domine le classement 2026 avec 839 milliards de dollars — un record absolu selon Forbes, porté par Tesla et l’anticipation d’une introduction en bourse de SpaceX.