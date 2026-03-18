Mbappé aurait injecté 5,5 millions d'euros dans le club de Caen

Kylian Mbappé, l’attaquant français du Real Madrid, aurait procédé à une opération financière au profit du Stade Malherbe Caen. Selon les informations rapportées par plusieurs médias français, il aurait converti 5,5 millions d’euros en capital, portant les fonds propres du club normand de 16,5 à 22 millions d’euros.

Cette opération ne correspond pas à un apport en liquidités nouvelles. Elle repose sur la transformation d’une créance détenue par le joueur en participation au capital du club, un mécanisme courant dans la gestion financière des sociétés sportives.

Une intervention financière pour renforcer les fonds propres

Selon des sources concordantes, cette conversion permet au Stade Malherbe Caen de consolider sa structure financière sans injection de trésorerie immédiate. Ce type d’opération améliore les capitaux propres, un indicateur surveillé de près par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), l’organe chargé du contrôle financier des clubs professionnels en France.

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Le club du Calvados évolue actuellement en National, troisième division française, après plusieurs saisons marquées par une instabilité sportive et des relégations successives. Sa situation financière reste un enjeu majeur pour envisager une remontée vers les divisions supérieures.

Un club historique au palmarès limité

Fondé en 1913, le Stade Malherbe Caen occupe une place singulière dans le paysage du football français. Le club s’est principalement illustré en Ligue 2, avec deux titres de champion remportés en 1996 et 2010. Il n’a jamais décroché de trophée majeur en Ligue 1 ni en Coupe de France. Caen s’est toutefois distingué par une présence régulière dans l’élite durant certaines périodes, notamment dans les années 1990 et 2010. Le club a également atteint la finale de la Coupe de la Ligue en 2005 et participé à une campagne européenne en 1992-1993 en Coupe UEFA. Aujourd’hui, l’équipe première occupe la 12e place du championnat National, loin des standards qui lui avaient permis d’évoluer durablement parmi les clubs de Ligue 1.

Une relance attendue sur le plan sportif

L’opération financière attribuée à Kylian Mbappé intervient alors que les dirigeants caennais cherchent à stabiliser le club et à préparer une remontée. Le renforcement des fonds propres constitue une étape préalable pour sécuriser la gestion et répondre aux exigences réglementaires du football professionnel français. La prochaine échéance pour le club reste sportive, avec la fin de saison en National qui déterminera ses perspectives à court terme, notamment en matière de maintien et de reconstruction.