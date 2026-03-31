Messi jouera-t-il son dernier Mondial ? Scaloni brise le silence

À moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni a pris la parole cette semaine à Buenos Aires sur l’avenir international de Lionel Messi, 38 ans, sans pour autant lever l’incertitude qui entoure la participation du capitaine albiceleste au tournoi nord-américain.

Interrogé en conférence de presse avant le match amical contre la Zambie, disputé ce mardi 31 mars à La Bombonera, Scaloni a réaffirmé son souhait de voir Messi défendre le titre mondial conquis au Qatar en 2022. « Je ferai tout mon possible pour qu’il soit là. Pour le bien du football, il doit y être », a déclaré le technicien, avant d’ajouter immédiatement que la décision appartient au joueur seul, selon son état d’esprit et sa condition physique.

Une décision que Messi garde pour lui

Le joueur de l’Inter Miami n’a toujours pas confirmé officiellement sa présence. Depuis décembre 2025, il répète qu’il avancera « jour après jour », en fonction de ses sensations physiques. Une blessure musculaire à la cuisse gauche, contractée lors d’un amistoso en Équateur en début d’année, a temporairement relancé les doutes, avant que Messi retrouve son niveau habituel en MLS — cinq buts en autant de matchs disputés depuis la reprise en février.

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Scaloni a également évoqué, avec précaution, l’hypothèse d’un tournoi d’adieu. Il a qualifié le Mondial 2026 de « dernier tournoi théorique » de Messi, en précisant aussitôt qu’il n’osait pas employer ce mot. La presse argentine, dont Olé et Infobae, ne présente pas cette formulation comme une annonce ferme.

Un calendrier qui se resserre

Le match contre la Zambie constitue le dernier test de l’Argentine sur son sol avant le Mondial. L’équipe disputera ensuite un amistoso contre la Serbie à une date encore à confirmer, avant de s’installer à Kansas City — ville retenue comme base de préparation par l’Association du Football Argentin — pour entamer la phase de groupes.

L’Argentine débutera la compétition le 16 juin face à l’Algérie à l’Arrowhead Stadium de Kansas City. Scaloni devra remettre sa liste définitive de 26 joueurs à la FIFA avant cette échéance. La présence ou l’absence de Messi dans cette liste reste, à ce stade, la principale inconnue de la préparation albiceleste.