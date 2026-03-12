Michael Jackson : clash entre Janet et Jermaine Jackson autour de son biopic

Un désaccord oppose actuellement Janet Jackson à son frère Jermaine Jackson au sujet du film ‘Michael‘, le biopic amené à sortir dans les mois à venir, retraçant la vie du “Roi de la Pop”. La chanteuse n’aurait pas forcément apprécié le long-métrage qu’elle a pu regarder pour la première fois, la semaine dernière, à Los Angeles (USA), tandis que le reste de sa famille se serait montré particulièrement enthousiaste.

Le clan Jackson a effectivement eu l’opportunité de regarder le film en avant-première, à l’occasion d’une diffusion privée. Les retours auraient été plutôt positifs, que ce soit quant à la prestation de Jaafar Jackson, fils de Jermaine Jackson, dans le rôle de son oncle ou plus globalement, sur la réalisation et l’histoire.

Janet Jackson pas fan du film, Jermaine applaudi

Une seule personne aurait émis des réserves. Il s’agit de Janet Jackson. La chanteuse n’a pas participé à la production du long métrage. En outre, elle n’apparaît pas non plus dans le scénario, ce qui pourrait expliquer ses réserves quant à la qualité de ce film, extrêmement attendu par les fans par ailleurs.

Les réserves de Janet Jackson ne devraient toutefois rien changer à la suite du programme. En effet, Lionsgate et GK Films, en collaboration avec le distributeur Universal Pictures ont confirmé la date de sortie. Ce film biopic sera diffusé aux États-Unis, à partir du 24 avril prochain. Dans certains pays, cela sera même un peu plus tôt. C’est le cas en France ou les salles de cinéma le diffuseront à partir du 22 avril.

Une famille habituée aux conflits

Ce n’est pas la première fois que des tensions viennent alimenter la vie des Jackson. En effet, la famille s’est plusieurs fois déchirée, que ce soit suite aux accusations de pédophilie à l’encontre du ‘Roi de la Pop‘ ou concernant son héritage. Les discussions en lien avec ce film ne devraient toutefois avoir que peu d’impact, puisqu’il s’agit avant tout d’un ressenti personnel exprimé par Janet Jackson, plus qu’une sérieuse remise en question du projet.