MMA : le PFL annonce la fin de son partenariat avec Francis Ngannou

La Professional Fighters League (PFL) a annoncé vendredi 6 mars 2026 sa séparation avec le combattant camerounais Francis Ngannou, ancien champion des poids lourds de l’UFC. L’organisation américaine de MMA a diffusé un communiqué officiel confirmant la rupture du contrat signé en mai 2023, libérant le combattant de 39 ans de tout engagement.

« La Professional Fighters League a pris la décision de se séparer de Francis Ngannou. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière dans les sports de combat », indique le communiqué transmis aux médias spécialisés, dont Sherdog.

Un recrutement historique, une présence limitée en cage

Quand le PFL avait recruté Ngannou en mai 2023, le combattant quittait l’UFC dans une situation rare : champion en titre des poids lourds, il n’avait jamais perdu sa ceinture avant de partir, au terme d’une négociation contractuelle infructueuse avec le président de la ligue, Dana White. Sa signature avait été perçue comme un coup médiatique majeur pour une organisation cherchant à rivaliser avec l’UFC sur le marché des événements premium.

Le contrat prévoyait une structure atypique : Ngannou était nommé président de la division PFL Africa, intégré au conseil consultatif des athlètes à titre d’actionnaire, et autorisé à négocier librement des combats en dehors du MMA. Cette clause lui avait permis de disputer deux rencontres de boxe — une défaite aux points face au Britannique Tyson Fury en octobre 2023 à Riyad, puis un KO encaissé au deuxième round contre Anthony Joshua en mars 2024.

Sa seule apparition en cage sous la bannière PFL remonte à octobre 2024, à Riyad, où il avait éliminé le Brésilien Renan Ferreira par TKO au premier round lors des PFL Super Fights, s’emparant du titre des poids lourds de la division.

Les options de Ngannou sur le marché

Ngannou redevient agent libre avec un bilan MMA de 18 victoires et 3 défaites. Un retour à l’UFC apparaît peu probable : interrogé à plusieurs reprises sur le sujet, Dana White a publiquement exclu toute reprise des négociations avec le combattant camerounais.

Ngannou avait indiqué en décembre 2025, lors d’une intervention sur la chaîne YouTube d’Ariel Helwani, envisager un retour à la boxe, citant l’Américain Deontay Wilder comme adversaire potentiel. Un affrontement MMA contre Jon Jones, également ex-champion de l’UFC, figurait parmi ses souhaits déclarés, dans le cadre de l’événement programmé à la Maison-Blanche en juin 2026.