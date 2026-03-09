Mondial 2026 : 100 000 agents, drones et véhicules militaires mobilisés au Mexique

100 000 agents de sécurité, drones et véhicules militaires devraient être déployés dans les villes hôtes mexicaines pour sécuriser les matchs de la Coupe du monde 2026, selon les autorités et plusieurs médias sportifs.

Le Mexique accueillera une partie du tournoi organisé conjointement avec les États-Unis et le Canada. Les préparatifs sécuritaires interviennent alors que certaines régions du pays font face à des violences liées aux cartels de la drogue.

À lire aussi Cristiano Ronaldo : Almería connaît un engouement inédit depuis son arrivée

Un dispositif sécuritaire de grande ampleur autour des stades

Le plan présenté par les autorités mexicaines prévoirait la mobilisation d’environ 100 000 agents de sécurité, incluant policiers, militaires et agents privés. Des véhicules militaires, drones et moyens aériens devraient compléter ce dispositif autour des stades et des zones fréquentées par les supporters.

Publicité

Selon RMC Sport, les autorités évoquent également plus de 2 000 véhicules militaires, 24 aéronefs et 33 drones pour surveiller les sites liés à la compétition.

Le Mexique doit accueillir 13 rencontres de la Coupe du monde 2026 dans plusieurs villes, dont Mexico, Guadalajara et Monterrey.

Des préparatifs sous surveillance sécuritaire

La mise en place de ce dispositif intervient alors que certaines régions du pays ont connu récemment des épisodes de violences liées aux cartels. Plusieurs incidents auraient suivi la mort d’un chef du trafic de drogue lors d’une opération des forces de sécurité.

Le quotidien sportif L’Équipe rapporte que les autorités mexicaines affirment pouvoir garantir la sécurité du tournoi malgré ces tensions. Le gouvernement mexicain n’a pas détaillé publiquement l’ensemble des mesures opérationnelles.

Selon les données de l’Institut national de statistique mexicain, le pays enregistre plus de 30 000 homicides par an, un niveau stable depuis plusieurs années. Certaines zones touristiques et sportives restent néanmoins fortement sécurisées.

Un tournoi attendu en juin 2026

La Coupe du monde organisée par la FIFA doit débuter le 11 juin 2026. Les autorités mexicaines devraient préciser l’organisation sécuritaire dans les mois précédant l’ouverture du tournoi, selon plusieurs médias sportifs.