Mort de Bruno Salomone : l'acteur de «Fais pas ci, fais pas ça» s'est éteint à 55 ans

L’acteur et humoriste français Bruno Salomone est décédé ce dimanche 15 mars 2026, à l’âge de 55 ans. Son agent Laurent Grégoire a annoncé la nouvelle, précisant qu’il « s’est éteint après s’être battu contre une longue maladie ». La nature de cette maladie n’a pas été communiquée.

Une carrière construite entre scène, écran et doublage

Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, Bruno Salomone a grandi à Marseille avant de rejoindre Paris pour se former au métier d’acteur. Sa notoriété s’est d’abord forgée sur les scènes de café-théâtre, puis s’est accélérée en 1996 lorsqu’il remporte le concours télévisé Graines de Star sur M6. Deux ans plus tard, il intègre la troupe des Nous C Nous aux côtés de Jean Dujardin, Eric Collado, Emmanuel Joucla et Eric Massot, avant d’entamer une carrière solo au tournant des années 2000.

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Au cinéma, il s’impose en 2005 dans le rôle d’Igor d’Hossegor face à Jean Dujardin dans Brice de Nice, film devenu culte. Il prête également sa voix au personnage de Syndrome dans Les Indestructibles de Pixar (2004), puis à Jolly Jumper dans Lucky Luke (2009), confirmant sa place dans le doublage de films d’animation. À la télévision, c’est le rôle de Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 — qu’il occupe à partir de 2007 et pendant plusieurs saisons — qui lui vaut la reconnaissance du grand public.

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Une maladie qui avait mis fin à ses derniers engagements

Ces dernières années, Bruno Salomone avait progressivement réduit ses apparitions publiques. Il avait notamment dû quitter la série A priori diffusée sur France 3 en raison de problèmes de santé, signe que la maladie pesait déjà sur sa capacité à travailler. La production de la série, dont le tournage était en cours, devra désormais revoir sa distribution.

Aucune cérémonie officielle n’a été annoncée à ce stade. Des hommages du milieu du cinéma et de la télévision française ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux dans les heures suivant l’annonce.