Municipales en France : la gauche résiste dans les métropoles, le RN s’installe dans les villes moyennes

Le second tour des élections municipales s’est tenu ce dimanche 22 mars en France, avec des résultats marqués par des équilibres différents selon les territoires. Les grandes métropoles comme Paris, Marseille ou Lyon restent dirigées par des exécutifs de gauche, tandis que le Rassemblement national (RN) consolide sa présence dans plusieurs villes moyennes.

À Paris, Emmanuel Grégoire, candidat socialiste, l’emporte et maintient la capitale à gauche. À Marseille, Benoît Payan, maire sortant, conserve son mandat. À Lyon, l’écologiste Grégory Doucet est reconduit. D’autres grandes villes suivent cette tendance, notamment Nantes où Johanna Rolland reste en fonction.

Des métropoles qui confirment leurs équilibres politiques

Dans les principales agglomérations, les résultats confirment les majorités installées lors du précédent scrutin municipal. Les listes de gauche et écologistes conservent leurs positions, malgré des configurations locales parfois disputées.

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À Lille, Arnaud Deslandes s’impose, tandis qu’au Havre, Édouard Philippe, ancien Premier ministre et maire sortant, est réélu. À Bordeaux, la victoire de Thomas Cazenave, soutenu par la majorité présidentielle, marque une évolution dans une ville dirigée jusqu’ici par les écologistes.

Ces résultats traduisent une stabilité relative dans les centres urbains les plus peuplés, où les équipes sortantes ont majoritairement été reconduites.

Le RN progresse dans plusieurs villes moyennes

Dans des communes de taille intermédiaire, le Rassemblement national enregistre des avancées. À Perpignan, la municipalité dirigée par le RN est conservée. Le parti remporte également Carcassonne, confirmant son implantation locale dans certaines zones.

À Nice, Éric Ciotti, allié du RN, s’impose face au maire sortant Christian Estrosi, selon des résultats rapportés par l’agence Associated Press. Cette victoire illustre une recomposition locale dans une ville jusque-là dirigée par la droite traditionnelle.

D’autres résultats signalent des évolutions politiques contrastées, comme à Roubaix où une liste portée par La France insoumise s’impose.

Un paysage politique fragmenté à l’issue du scrutin

L’ensemble des résultats met en évidence une répartition des forces sans domination nationale nette. Les grandes villes restent majoritairement ancrées à gauche ou au centre, tandis que certaines communes basculent vers le RN ou confirment des majorités déjà en place.

Le scrutin municipal s’est déroulé en deux tours, les 15 et 22 mars, conformément au calendrier électoral fixé par le ministère de l’Intérieur. Les conseils municipaux élus doivent désormais se réunir dans les prochains jours pour procéder à l’élection officielle des maires et de leurs adjoints.